Horóscopo de segunda (1/9); veja previsões para seu signo

Oscar Quiroga
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00
Gostaríamos de descobrir as provas irrecusáveis de haver conspirações de grupos privilegiados no mundo para manter o povo do mundo sedado, submisso e manipulável, mas só vamos continuar tendo fantasias bem elaboradas com cara de ficção científica, ou seja muito atraentes e críveis, mas ficção pura.
Sabes por que não há nenhuma conspiração em marcha? Porque para uma conspiração ser sustentada teria de haver alguns milhões de pessoas cientes dessa e fiéis ao plano, e o ser humano não é tão fiel assim.
Porém, o mais importante é notar que não é necessária nenhuma conspiração para manter o povo do mundo sedado e manipulável, porque o ser humano se conforta em sua ignorância e voluntariamente entra na fila do inferno para ser manipulado, desde que seja entretido.
ÁRIES: Esse entusiasmo todo que surge no meio de situações que não o comportariam é a prova de que algo interessante está em andamento, mesmo que sua alma não tenha capacidade, ainda, de interpretar o que seria. Não importa.
TOURO: É inútil e contraproducente se agarrar a uma saudade que faz sua mente cair na ilusão de que todo tempo passado foi melhor do que agora e do que qualquer futuro. A vida continua e se você não participa, passa por cima.
GÊMEOS: A alegria é a prova dos nove de que algo gracioso acontece, mesmo que a alma não saiba interpretar o que seja. A interpretação não importa nesta parte do caminho, o que importa é passar as ideias à prática.
CÂNCER: Ainda que você busque aqui as palavras que assegurem que anda pelo caminho certo, mesmo assim sua alma sabe, no íntimo, que terá de se atrever a apostar em alguns movimentos sem certeza alguma de ser a ação correta.
LEÃO: O estado pacífico e sereno que sua alma anseia não está longe de acontecer, porém, o caminho até lá parece ser o oposto do destino. Assim de complexa é a vida, nos apresenta o oposto do que desejamos antes de nos satisfazer.
VIRGEM: As intenções ocultas não estão mais tão ocultas assim, as pessoas andam percebendo seus movimentos e isso não é negativo, porque estimula você a fazer alianças, já que suas pretensões precisam de colaboração para acontecer.
LIBRA: Se todas as pessoas envolvidas colaborassem e se entendessem mutuamente seria uma alegria para todas elas, porém, o conflito parece ser o esporte preferido das pessoas. Uma loucura que é normalizada a cada momento.
ESCORPIÃO: Nossa humanidade sonha com poder realizar seus sonhos com a força do pensamento, mas ainda que esse seja um objetivo nobre de perseguir, por enquanto está fora de nosso alcance. O esforço há de ser físico.
SAGITÁRIO: Por mais que você prefira continuar apostando nas visões de um futuro maravilhoso, desejável e possível, você vai, mesmo assim, ter de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que se alastram do passado.
CAPRICÓRNIO: Evite ceder às pressões que as pessoas fazem, porque a pressa não é apenas inimiga da perfeição como também é muito amiga das trapalhadas que não têm necessidade de acontecer Tome seu tempo, siga seu ritmo.
AQUÁRIO: Se todos os conselhos que você ouve fossem reais orientações, você não precisaria pensar mais nem muito menos se atormentar com dilemas. Porém, as pessoas falam mais do que a boca, e nem tudo é sábio. Ao contrário.
PEIXES: Aquilo que você interpreta como dificuldades difíceis de suportar escondem por trás delas a oportunidade de você se armar de boa vontade e reencontrar a força que parecia perdida para sempre. Ressuscitar é preciso.