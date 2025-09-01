OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (1/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Saturno reingressa em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:00

Gostaríamos de descobrir as provas irrecusáveis de haver conspirações de grupos privilegiados no mundo para manter o povo do mundo sedado, submisso e manipulável, mas só vamos continuar tendo fantasias bem elaboradas com cara de ficção científica, ou seja muito atraentes e críveis, mas ficção pura.

Sabes por que não há nenhuma conspiração em marcha? Porque para uma conspiração ser sustentada teria de haver alguns milhões de pessoas cientes dessa e fiéis ao plano, e o ser humano não é tão fiel assim.

Porém, o mais importante é notar que não é necessária nenhuma conspiração para manter o povo do mundo sedado e manipulável, porque o ser humano se conforta em sua ignorância e voluntariamente entra na fila do inferno para ser manipulado, desde que seja entretido.

ÁRIES: Esse entusiasmo todo que surge no meio de situações que não o comportariam é a prova de que algo interessante está em andamento, mesmo que sua alma não tenha capacidade, ainda, de interpretar o que seria. Não importa.

TOURO: É inútil e contraproducente se agarrar a uma saudade que faz sua mente cair na ilusão de que todo tempo passado foi melhor do que agora e do que qualquer futuro. A vida continua e se você não participa, passa por cima.

GÊMEOS: A alegria é a prova dos nove de que algo gracioso acontece, mesmo que a alma não saiba interpretar o que seja. A interpretação não importa nesta parte do caminho, o que importa é passar as ideias à prática.

CÂNCER: Ainda que você busque aqui as palavras que assegurem que anda pelo caminho certo, mesmo assim sua alma sabe, no íntimo, que terá de se atrever a apostar em alguns movimentos sem certeza alguma de ser a ação correta.

LEÃO: O estado pacífico e sereno que sua alma anseia não está longe de acontecer, porém, o caminho até lá parece ser o oposto do destino. Assim de complexa é a vida, nos apresenta o oposto do que desejamos antes de nos satisfazer.

VIRGEM: As intenções ocultas não estão mais tão ocultas assim, as pessoas andam percebendo seus movimentos e isso não é negativo, porque estimula você a fazer alianças, já que suas pretensões precisam de colaboração para acontecer.

LIBRA: Se todas as pessoas envolvidas colaborassem e se entendessem mutuamente seria uma alegria para todas elas, porém, o conflito parece ser o esporte preferido das pessoas. Uma loucura que é normalizada a cada momento.

ESCORPIÃO: Nossa humanidade sonha com poder realizar seus sonhos com a força do pensamento, mas ainda que esse seja um objetivo nobre de perseguir, por enquanto está fora de nosso alcance. O esforço há de ser físico.

SAGITÁRIO: Por mais que você prefira continuar apostando nas visões de um futuro maravilhoso, desejável e possível, você vai, mesmo assim, ter de prestar a devida atenção a todos esses assuntos que se alastram do passado.

CAPRICÓRNIO: Evite ceder às pressões que as pessoas fazem, porque a pressa não é apenas inimiga da perfeição como também é muito amiga das trapalhadas que não têm necessidade de acontecer Tome seu tempo, siga seu ritmo.

AQUÁRIO: Se todos os conselhos que você ouve fossem reais orientações, você não precisaria pensar mais nem muito menos se atormentar com dilemas. Porém, as pessoas falam mais do que a boca, e nem tudo é sábio. Ao contrário.