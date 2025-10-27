OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (27/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Júpiter em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 05:00

A deusa Justiça, que era cega, para atuar com imparcialidade, agora com um olho está atenta ao peixe e com o outro atenta ao gato, não contempla mais a imparcialidade que fundamenta seu poder, e isso acelera a decadência da civilização como a conhecemos, porque a Lei é o último refúgio de resistência à corrupção generalizada.

A Lei continua funcionando exemplarmente para os de escassos recursos, porque para quem tem suficiente dinheiro para investir em longos e retorcidos processos judiciais, a lei funciona de outro jeito.

E, assim, não há como convencer nossos filhos nem a nós mesmos que valha a pena se afirmar no caminho da retidão, já que não compensa, enquanto quem se acostuma a atuar no arrepio da lei, ou mesmo à margem dela, prospera e conquista tudo que é bom e desejável.

ÁRIES: Colocar em ordem os sentimentos é o melhor que sua alma poderia fazer nesta parte do caminho, e para isso se torna necessário tomar distância de tudo e de todos, evitando assim as reações que impediriam o processo.

TOURO: Nada que seja justo de verdade deixa de contemplar benefícios para, pelo menos, a maior quantidade possível de pessoas envolvidas. Enquanto não for esse o objetivo principal, tenha certeza, a injustiça está em marcha.

GÊMEOS: Colocar tudo em dia é a oportunidade do momento, você a pode deixar passar em brancas nuvens ou você pode a aproveitar, junto com toda a energia de boa vontade que também circula. Combata a distração, isso sim.

CÂNCER: Chega uma hora em que não é mais possível preservar as etiquetas para não contrariar nem ofender ninguém, porque a hora é propícia para você tomar atitudes firmes e determinantes, que podem parecer agressivas. E aí?

LEÃO: Aquilo que você quiser realmente fazer encontra nesta parte do caminho energia e coincidências para ser colocado em marcha, senão de forma definitiva, pelo menos como uma espécie de teste para ver se daria certo.

VIRGEM: Essas conversas que aconteceram sem grande alarde começam a tomar forma e se tornarem o centro da atenção. A partir de agora você pode começar a negociar os termos das parcerias e negócios, em nome de um futuro melhor.

LIBRA: Agora acabou o tempo das hesitações, e mesmo que essas continuem atormentando sua alma, ninguém saberá disso porque você tomará as iniciativas pertinentes e colocará em marcha o que aliviará todos seus tormentos.

ESCORPIÃO: Aquilo que você fizer e dizer servirá de exemplo para outras pessoas, que seguirão seus passos. É assim que seu destino individual fica atrelado ao grupo de pessoas que existem dentro de seu círculo de influência.

SAGITÁRIO: Se você não consegue interpretar tudo que sente e pressente, não se preocupe, isso vai passar. Por enquanto, só é importante que você viva esse estado emocional intenso e caótico que tomou conta de sua alma.

CAPRICÓRNIO: Agora é um desses momentos em que as conexões sociais ficam intensas, e pessoas de todos os tipos desfilam à sua frente, algumas com intenção de estabelecer laços, outras que são de seu interesse aproximar. Em frente.

AQUÁRIO: Melhor fazer algo meio às pressas do que continuar esperando por algum momento melhor. O momento perfeito existe, mas do jeito que as coisas vão é melhor ir fazendo o que estiver ao alcance, até o momento chegar.