OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (30/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Capricórnio.

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 02:00

Apesar de que a data de início de ano novo do calendário gregoriano é artificial e arbitrária, já que não tem correspondência alguma em fatos estelares, os quais são o fundamento de todo calendário que se preze, ainda assim coincide que hoje é Lua Nova e, por isso, dá para se renovar um pouco, mesmo que ainda não seja tecnicamente réveillon.

A renovação, no entanto, requer algo além das simpatias e rituais propiciatórios que fazemos em nossa ingênua esperança de invocarmos poderes mágicos, os quais são reais e existentes, mas não necessariamente disponíveis para uso profano por qualquer pessoa.

A renovação disponível se fundamenta em encararmos com audácia os demônios interiores, as forças que pretendem nos derrubar, e as fizermos desaparecer no ar com nosso desdém e desprezo.

ÁRIES: Ainda que este seja um tempo para desfrutar do ócio, sua alma não consegue parar de pensar no futuro e nos projetos que pretende realizar nos próximos tempos. Se assim for, se dedique a isso com boa vontade e carinho.

TOURO: Mesmo que pareça impossível realizar tudo que sua alma pretende no percurso do ano novo que se avizinha, ainda assim vale a pena continuar fazendo o exercício mental de se projetar ao futuro. Sem pudor, sem restrições.

GÊMEOS: A vontade de chutar o balde e subverter os compromissos vai se avolumando, porque a alma não quer se sentir obrigada a nada nem à ninguém, agora é quando reclama o direito de fazer o que quiser. Boa vontade.

CÂNCER: A alegria é a prova que sua alma há de buscar de que as pessoas com que se relaciona são as certas, porque se elas promovem essa virtude espiritual, então não há dúvida, elas são as que você precisa preservar ao seu lado.

LEÃO: Os detalhes fazem toda a diferença, e se você não gosta de alguns que enxerga, pois então sua alma há de assumir a responsabilidade de arrumar as coisas ao gosto, sobre a esperança de que seja ao gosto de todos também.

VIRGEM: Divertir-se é necessário, não apenas como válvula de escape de todas as agruras que são recalcadas ao longo do tempo, mas principalmente como uma atividade positiva, cujo destino seja fazer você se sentir vibrante.

LIBRA: Finalizar as questões que atazanam talvez seja pedir demais, porém, fazer movimentos nesse sentido e acenar para as pessoas envolvidas para que elas façam a parte delas, isso é algo totalmente disponível. Em frente.

ESCORPIÃO: O dinamismo produz alegria e motiva a alma e corpo a se envolverem em experiências. Só falta você, o ser interior que decide o rumo do destino, escolher o sentido das experiências desses próximos dias.

SAGITÁRIO: As coisas se dão assim, você não precisa buscar a excitação das aventuras, elas virão de todo jeito. O que você precisa é encontrar um lugar seguro e confortável aonde recuar quando se enfastiar da excitação.

CAPRICÓRNIO: Este é um momento em que sua alma tem uma margem de manobra considerável para decidir o que quiser, independentemente das formalidades com que tenha se comprometido Se quiser mudar tudo, agora é quando!

AQUÁRIO: Muitas reflexões se acumulam ao mesmo tempo, deixando sua alma mais introvertida, justo num momento em que as formalidades exigem extroversão. Não importa, é possível organizar para haver tempo para tudo.