OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (4/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 05:00

A mente é a dimensão onde nossa humanidade se perde, mas também se encontra, é a faca de dois gumes que com um de seus lados nos atormenta e com o outro corta com eficiência o que não é necessário para deixar somente o que nos conduza a dimensões mais abrangentes e inclusivas de entendimento sobre como funciona a Vida e, também, a própria mente. >

A mente é a dimensão onde se prova o livre arbítrio, porque na falta de uso dessa virtude ela parece ter vida própria e os pensamentos se pensam sozinhos, enquanto mediante o uso do livre arbítrio, o ser interior que pensa os pensamentos entra em cena e assume o domínio, conduzindo os pensamentos na direção que a vontade determinar.>

A mente e o livre arbítrio são instrumentos poderosos de construção do destino, mas também de sua decadência e destruição>

ÁRIES: No fim, tudo dará certo, e se ainda não tem nada certo, é porque as coisas não chegaram ao fim. Esse é o provérbio oriental que mais infunde esperança, apesar de, às vezes, parecer apenas um cliché sem sentido.>

TOURO: As conversas irão se desenvolvendo com muito entusiasmo e esperança, mas ainda serão conversas, nas quais tudo é possível, tudo é fácil de realizar. Tenha isso em mente para não confundir promessa com realidade.>

GÊMEOS: Para que as coisas melhorem mesmo e sua alma obtenha um nível mais consistente de segurança, o fator sorte não há de ser desprezado, porém, tampouco você há de depender exclusivamente da sorte, pois, ela é caprichosa.>

CÂNCER: Para fazer a coisa certa, você também precisa escolher as pessoas certas, porque se você atuar de forma generosa com as pessoas erradas, o tiro vai sair pela culatra. Não é bom fazer o bem sem olhar a quem. Discernimento.>

LEÃO: O sonho é livre, não para que nossa humanidade se engane, mas para que, sonhando, adquira motivação suficiente para fazer acontecer o que pretende. Sonhar é algo que sua alma precisa tal qual seu corpo precisa de água.>

VIRGEM: O progresso não se dará exclusivamente pelo seu esforço pessoal, mas também como resultado de você se conectar às pessoas que podem contribuir positivamente com todo o processo. Selecione bem essas pessoas.>

LIBRA: Muitas coisas boas estão para acontecer, e isso há de ser motivo para sua alma se sentir mais leve e alegre. As coisas boas, porém, não acontecem por obra mágica, mas na medida em que você se atrever a fazer acontecer.>

ESCORPIÃO: Suas ideias a respeito do que é a realidade e de como é melhor administrar seu tempo ainda vão mudar muito, e para melhor. Portanto, é fundamental que você não tente se agarrar a nada do que tenha dado certo no passado.>

SAGITÁRIO: As boas oportunidades que sua alma enxerga não vêm desprovidas de perrengues, ao contrário, carregam consigo inúmeros efeitos colaterais que você precisa ter em conta para calcular se tudo vale mesmo a pena.>

CAPRICÓRNIO: Todas essas pessoas interessantes que andam surgindo e que chamam sua atenção, servirão para que você conclua alguns projetos que faz tempo rondam sua mente. É preciso, por isso, se movimentar mais no mundo social.>

AQUÁRIO: Organizar tudo direito para que as coisas não precisem mais de sua atenção, esse é um cenário que logo mais será conquistado, portanto, evite gastar lamentos naquilo que não precisa. Guarde seus lamentos para algo melhor.>