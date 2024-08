OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (5/8); veja previsões para seu signo

Mercúrio inicia sua aproximação à Terra, que culminará no próximo dia 18, um efeito que é visível no céu como uma aparente retrogradação, e que os antigos, por desconhecerem a causa desse movimento atribuíam ao fenômeno efeitos malignos.

Aliás, a Astrologia dos antigos é mais recheada de malignos do que de benignos, porque nossos antepassados tinham um cardápio de medos e de perspectivas trágicas e desastrosas muito mais recheado do que o nosso, pois, apesar de nossa humanidade continuar sentindo medo, graças à medicina e tecnologia a vida é hoje em dia mais segura e confortável.

ÁRIES: Há coisas que precisam ser feitas, independente de você ter boa ou má vontade em relação a elas. É evidente que se você agir com boa vontade, tudo seria mais fácil e com muita rapidez você daria conta do recado.

ESCORPIÃO: Por mais que não sejam de seu agrado todas as pessoas com que precisa tratar nesta parte do caminho, procure seguir em frente sem se importar com isso, porque você tampouco é uma presença que agrade a todas elas.