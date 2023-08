Horóscopo de segunda (7/8); veja previsões para esta segunda

Para sair desse labirinto infame é preciso elevar a mira, ansiar pelo infinito, se desapegar do idílio com o sofrimento, se atrever a aspirar pelas coisas mais nobres e elevadas.

TOURO: Tomar a iniciativa com excessivo apego ao resultado pretendido não é a melhor atitude para este momento. É preferível agir, mas sem se importar com os resultados, apenas fazendo o que seja necessário, pelo bem de todos.

GÊMEOS: Não se pode dourar a pílula por muito tempo, chega uma hora em que é necessário provar na prática seus talentos e habilidades, nem que seja para errar um pouco no começo, mas depois pegar o ritmo e seguir em frente.

CÂNCER: Cuidado com o que você deseja, para não correr o risco de se amarrar a resultados que, quando acontecerem, se mostrarem contrários à satisfação que você buscava. Passe em revista seus desejos, são armas perigosas.

LEÃO: O desvario corre solto por aí, é preciso alguém agir com sensatez, mesmo correndo o risco de receber críticas pela tentativa de colocar tudo de novo nos trilhos. Vale a pena a tentativa, vale a pena modificar o rumo.

VIRGEM: Tenha cuidado para não assumir a responsabilidade de tudo, com a alma motivada pela boa vontade, porque este é um momento de grande complexidade, e as pessoas costumam ser bastante injustas quando agem sob pressão.

LIBRA: Do jeito que andam as pessoas, bastante transtornadas e desorientadas, não se pode esperar que aquilo que foi combinado proceda sem sobressaltos. É preciso verificar cada detalhe do que tenha sido combinado.