Horóscopo de segunda (8/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia de Peixes começa a minguar em Áries.

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:00

As duas teorias que explicam o início deste Universo em que tudo e todos nos movimentamos e experimentamos ser são tão divergentes que não há qualquer perspectiva de conciliação entre elas, os cientistas afirmam que tudo começou numa grande explosão, os místicos entendem que o início foi posto em marcha com o Verbo, a palavra Divina.

Apesar das divergências, porque os cientistas entendem que o mistério da Vida é produto das equações físicas e químicas da matéria, enquanto os místicos entendem o contrário, no fundo as duas concordam num mesmo ponto, o som está envolvido na criação do Universo.

O som navega no quinto elemento, que é o éter, e todas as pessoas o podem enxergar como faíscas prateadas se movimentando num céu claro. Os seres humanos só não se entendem porque não querem.

ÁRIES: Se os instrumentos que outrora serviam para você garantir os resultados pretendidos não produzem mais o mesmo efeito, chegou a hora de você se desapegar desses e começar a investigar novos e melhores instrumentos.

TOURO: Se todo mundo entrasse em algum tipo de entendimento, mesmo que temporário, os avanços seriam substanciais. Porém, às vezes dá a impressão de que o esporte predileto de nossa humanidade é o conflito. Ou não?

GÊMEOS: Os sacrifícios que você fez no passado começam a dar frutos, mas cuide para não dormir sobre os louros, porque ainda há muito caminho pela frente. Em vez de se regozijar com os resultados, continue batalhando.

CÂNCER: É notável que as questões cruciais que produzem os conflitos nunca são postas sobre a mesa com sinceridade. Em seu defeito, se fala muito de coisas que parecem importantes, mas que não são o ponto decisivo.

LEÃO: Segurança e insegurança andam de mãos dadas nesta parte do caminho, o que agrega bastante estresse à sua alma. Não importa, porque pelo menos há avanços consistentes, mesmo que à duras penas. Continue em frente.

VIRGEM: As melhores perspectivas dependem da qualidade das parcerias que você conseguir consolidar nesta parte do caminho, independentemente de que para isso, em alguns momentos, seja necessário administrar vários conflitos.

LIBRA: Seria algo fora de tom se você abrisse seu coração e confessasse a verdadeira natureza de suas intenções e ideações, porque ainda que fossem legítimas e nobres, as pessoas não conseguiriam administrar o impacto.

ESCORPIÃO: Os recursos humanos são preciosos, mas é interessante notar que as pessoas não se valorizam mutuamente, e que, ao contrário, se tratem como peças descartáveis. Assim caminha a humanidade em direção à decadência.

SAGITÁRIO: Você pode ter lindas ideias circulando pela alma, mas no fim das contas, você será apenas aquilo que se atrever a manifestar e a colocar em prática. As ideias são intangíveis e só se compartilham na prática.

CAPRICÓRNIO: Há horas em que a mente parece ficar tão lúcida que consegue resolver todas as equações da misteriosa vida, e há horas em que o embotamento toma conta e nada fica claro. Aproveite os momentos luminosos.

AQUÁRIO: É ótimo que sua alma se sinta mais segura e confortável diante dos desafios, mas também é necessário que essa medida de segurança não se transforme numa zona de conforto na qual você se acomode e deixe de atuar.