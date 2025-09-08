COLUNA BRUNO WENDEL

Foragida, herdeira da 'Tropa da Juba' mantém contato com traficante em presídio no Rio

Os dois fazem parte do Comando Vermelho

Bruno Wendel

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:00

A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV Crédito: Reprodução

A herdeira da ‘Tropa da Juba’, Hayanna Letícia Leite da Silva, de 25 anos, a ‘Haay’, mantém contato com o companheiro, o também integrante do Comando Vermelho (CV) Haile Ayres, custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil baiana e a denúncia do MPBA, a operadora financeira do CV de Feira de Santana, procurada por tráfico, fala com o preso através da troca de mensagens.

Nas conversas, Haile "relata a compra de drogas dentro da unidade prisional, além de utilizar o telefone celular para enviar fotos à companheira, evidenciando o uso indevido de aparelhos móveis e a continuidade de práticas ilícitas mesmo durante a custódia", diz trecho denúncia da Operação Skywalker.