Foragida, herdeira da 'Tropa da Juba' mantém contato com traficante em presídio no Rio

Os dois fazem parte do Comando Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:00

A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV Crédito: Reprodução

herdeira da ‘Tropa da Juba’, Hayanna Letícia Leite da Silva, de 25 anos, a ‘Haay’, mantém contato com o companheiro, o também integrante do Comando Vermelho (CV) Haile Ayres, custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu, no Rio de Janeiro. 

Segundo a Polícia Civil baiana e a denúncia do MPBA, a operadora financeira do CV de Feira de Santana, procurada por tráfico, fala com o preso através da troca de mensagens.

Nas conversas, Haile "relata a compra de drogas dentro da unidade prisional, além de utilizar o telefone celular para enviar fotos à companheira, evidenciando o uso indevido de aparelhos móveis e a continuidade de práticas ilícitas mesmo durante a custódia", diz trecho denúncia da Operação Skywalker

Filha da líder da 'Tropa da Juba' 'lava' milhões para o CV

