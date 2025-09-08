Acesse sua conta
A foragida e o traficante em Bangu, o Tororó vigiado e o tráfico quer Pix de moradores

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:00

A relação entre a 'Tropa da Juba' e Bangu 

herdeira da ‘Tropa da Juba’, Hayanna Letícia Leite da Silva, de 25 anos, a ‘Haay’, mantém contato com o companheiro, o também integrante do Comando Vermelho (CV) Haile Ayres, custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil baiana e a denúncia do MPBA, a operadora financeira do CV de Feira de Santana, procurada por tráfico, fala com o preso através da troca de mensagens.

Nas conversas, Haile "relata a compra de drogas dentro da unidade prisional, além de utilizar o telefone celular para enviar fotos à companheira, evidenciando o uso indevido de aparelhos móveis e a continuidade de práticas ilícitas mesmo durante a custódia", diz trecho denúncia da Operação Skywalker

A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV Crédito: Reprodução

Câmeras para monitorar a polícia

Se no Pelourinho há câmeras espalhadas nas esquinas, no Tororó a situação não é diferente, a não ser por um detalhe: enquanto no cartão-postal as lentes são da Secretaria de Segurança Pública, no bairro vizinho à Estação da Lapa o monitoramento é feito pelo Bonde do Maluco (BDM)

As câmeras ficam camufladas para registrar a chegada de viaturas da Polícia Militar e estão posicionadas em postes de iluminação e na fachada de alguns estabelecimentos comerciais e na frente de residências - nas duas últimas situações, comerciantes e moradores teriam sido obrigados a permitir a instalação.

Nesta última quarta-feira (03), policiais militares apreenderam, pelo menos, quatro equipamentos do tipo. No entanto, fontes relatam a existência de outras câmeras da organização criminosa. 

Polícia apreende câmeras do BDM no Tororó
Polícia apreende câmeras do BDM no Tororó Crédito: Divulgação

Pix para o tráfico

Um clima de medo está instalado no bairro de Cidade Nova. Moradores relatam um fluxo intenso de ligações de supostos traficantes que exigem Pix sob ameaça de morte. Em alguns casos, detalham até a rotina da vítima.

O curioso é que os autores deixam claro a qual facção pertencem. Esses casos, que acontecem há cerca de dois meses, eram comuns no ano passado, mas cessaram após vir à tona que golpistas aproveitavam o clima de tensão nas regiões para agir.

Na dúvida, melhor procurar a polícia.

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

A SEMANA 

Blogueira executada no Lobato promovia paredões que seriam bancados pelo BDM e foi morta pelo CV

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Jovem é decapitada na Bahia, e facção deixa bilhete: 'Comando não aceita traição'

Idoso é feito refém após tiroteio na Federação

Paróquia é invadida, e objetos sagrados são roubados em Salvador

