OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (10/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de maio de 2024 às 05:00

Se teus raciocínios, em busca de esclarecimento, se deparam com hipóteses conspiratórias de pequenos grupos humanos escrevendo o destino da civilização, sinto informar, aí não encontrarás esclarecimento algum, no máximo um pouco de entretenimento, mas do mesmo tipo que buscarias num filme que te infundisse medo e intimidação.

O destino da civilização é uma coprodução entre o reino humano e o reino das hierarquias Divinas, um livro que temporariamente está sendo escrito com o esquecimento de como as coisas funcionam por aqui, e por esse entorpecimento relegamos nossa fundamental relação com as hierarquias Divinas a uma hipótese discutível, carente de provas científicas.

Não temos destino individual ou coletivo que possa ser esclarecido de forma desconectada do relacionamento com as hierarquias Divinas.

ÁRIES: A leveza é um bom sentimento, que faz sua alma enxergar possibilidades onde antes só parecia haver problemas. A leveza acontece espontaneamente, mas você pode fazer algo para a consolidar e esticar no tempo.

TOURO: Procure andar a esmo, sem destino fixo, para que durante a caminhada você reflita e coloque os pensamentos em ordem, evitando se congestionar com tantas dúvidas e detalhes que, de imediato, não daria para resolver.

GÊMEOS: Apesar dos pesares e dos inúmeros perrengues que sua alma precisa administrar todo dia, ainda assim tudo continua procedendo da melhor maneira possível. Confie nos mistérios da vida, mas não deixe de fazer a sua parte.

CÂNCER: Um pouco de silêncio e distanciamento farão bem a você, porque assim você verá tudo com um olhar mais objetivo, sem se envolver emocionalmente com o que acontece. Dessa forma, as decisões serão mais sábias.

LEÃO: Abra o jogo e converse, mas procure fazer isso sem falar em primeira pessoa; converse sobre os assuntos de seu interesse como se fossem abstratos, coisas que acontecem no mundo. Colha as diversas opiniões e reflita.

VIRGEM: Muitos planejamentos fantásticos deixarão de ter sentido quando chegar a hora de agir e, espontaneamente, você se veja saindo dos planos e se comportando de maneira completamente diferente da que teria pensado ser a melhor.

LIBRA: Passe por cima dos perrengues, não se deixe contaminar pelo que acontece, mas olhe longe no futuro, além das atribulações que o estado do mundo impõe através da natureza das reclamações que as pessoas fazem a você.

ESCORPIÃO: Viver bem, que destino melhor do que esse haveria? O que impede viver bem? Será a natureza das pessoas com que você deve se relacionar? Ou será porque a alma não tem clareza sobre o que seria viver bem?

SAGITÁRIO: Seus dilemas ficarão mais leves e divertidos se você abrir o jogo com as pessoas certas, que agreguem esclarecimento, sem que isso signifique julgar suas atitudes em relação à vida. Tudo com leveza e alegria.

CAPRICÓRNIO: Os ingredientes que você precisa para viver bem estão todos por aí, disponíveis, mas espalhados e desencontrados Seu esforço há de consistir em selecionar os ingredientes e os combinar de acordo com sua vontade.

AQUÁRIO: Sempre haverá por aí pessoas do contra, e nem sempre elas serão estranhas, às vezes acontece de convivermos com as pessoas que se dedicam a contrariar nossos planos e impulsos. Nada saudável isso, mas acontece mesmo assim.