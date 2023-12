Horóscopo de sexta (1/12); veja previsões para seu signo

Praticamente acabou 2023 e já está na hora de lançar novas promessas para o ano vindouro, mesmo que sejam repetidas, ou as mesmas de sempre que, ano vai, ano vem, não se realizam, ou porque fantasiosas demais, ou porque não há empenho suficiente para fazer acontecer, ou por falta de sorte, ou porque apesar de termos nos empenhado e feito tudo o que de nossa parte poderia ter sido feito, o cenário do mundo não nos ajudou, ao contrário, atrapalhou solenemente.

Fazer promessas e se contentar com o estímulo que elas oferecem não vai mais surtir o mesmo efeito, essa é uma das tradições que está morrendo, se promessas fizeres, procura ser realista, e se houver preguiça de tua parte te subleva contra tua própria alma, e se o mundo não te der as condições para as quais pagas com impostos, te subleva contra ele.