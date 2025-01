OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (17/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Netuno em sextil.

Parece mais pertinente pensar que nós sejamos as crianças mimadas destruindo o que for para garantir nossos caprichos, e que só quando conseguimos ampliar nossa visão além de nosso egoísmo nos tornamos capazes de sintonizar nossas decisões pessoais com as da Vida.