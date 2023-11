Horóscopo de sexta (17/11); veja previsões para seu signo

Os sonhos e nossa capacidade de sonhar nos tornam grandiosos, enquanto nossa preguiça e medo de não conseguir nos apequenam, não há nada na experiência humana que se adeque à nossa grandiloquência, porque ainda que nos atenhamos a narrativas maravilhosas sobre como deve ser a realidade, na prática somos menos do que discursamos, e quando realizamos obras grandiosas com aparente heroísmo, deixamos atrás de nós um rastro de efeitos colaterais problemáticos.

A experiência humana de ser é de enorme complexidade, não há como a sintetizar numa narrativa nem tampouco a condenar a ser promotora de problemas e calamidades, afinal, mesmo que nos oponhamos à natureza, somos quem somos porque a própria natureza se expressa criativamente através de nossas presenças, se reinventando.

ÁRIES: Tudo que você fizer agora vai impactar, positiva ou negativamente, seu futuro, portanto, não é hora de agir com precipitação, mas refletir o mínimo indispensável para que suas ações não sejam inconsequentes. Melhor não.

TOURO: Agora não será possível satisfazer todas suas demandas ao mesmo tempo, você terá de fazer concessões, e se possível, antes de elas serem exigidas pelas pessoas com que, incidentalmente, você estabeleceu relacionamentos.

GÊMEOS: Evite buscar longe o que na verdade se encontra ao alcance de sua mão. Você não precisa de nada novo, tudo que você precisa, para superar problemas e abrir passagem, se encontra ao alcance de sua mão. Use as mãos.

CÂNCER: Que desejos você deseja mais? Procure dar prioridade aos que sejam realmente importantes, e que produzam bem-estar após ser satisfeitos, não apenas durante. Este é um momento de realização de desejos.

LEÃO: Em geral, as pessoas não valorizam as outras espontaneamente, a não ser que tenham algum interesse envolvido. Neste momento, é importante você não permitir que elas desvalorizem seu esforço. Faça isso com firmeza.

VIRGEM: Este é um daqueles momentos em que as palavras adquirem muita mais força do que a habitual, portanto, seria melhor que você as medisse com uma régua contida, para não provocar reações de intensidade inesperada.

LIBRA: As certezas podem ser temporárias, mas são fortes demais para não as levar a sério, nem tampouco as utilizar para fazer alguns avanços. Aproveite a onda das certezas e deixe os questionamentos de lado por enquanto.

ESCORPIÃO: Ganhar no grito não seria o caso, mas tampouco deixar passar a oportunidade de impor suas condições, para que o andamento de tudo que é de seu interesse prossiga de acordo com suas expectativas. Momento importante.

SAGITÁRIO: Neste momento é o destino, com seus mistérios, o que dá as cartas, e não você. Portanto, evite se esforçar demais para ter qualquer tipo de controle sobre a situação, mas se entregue confiante, dará tudo certo.

CAPRICÓRNIO: Junte forças com as pessoas que fazem parte deste momento de sua vida, porque somente assim conseguirão, todas as pessoas juntas, não apenas superar os obstáculos como também ir muito além das expectativas.

AQUÁRIO: Faça as manobras necessárias pensando no futuro, para que não seja de carestia, mas lhe proveja com recursos suficientes para você continuar tocando sua vida na maior harmonia e bem-estar possíveis. Isso é destino.