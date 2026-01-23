Acesse sua conta
Horóscopo de sexta (23/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Aquário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 05:00

Todos temos um papel nessa peça mundial que está em andamento, porque o conflito em andamento é eterno e universal, entre o autocentramento egoísta e a promoção de laços de interdependência entre os indivíduos, empresas, instituições e nações inteiras.

Nenhum ser humano capacitado a entender minimamente as forças que se digladiam na civilização tem a opção de ficar de fora desse enorme conflito, porque ainda que nossa parte individual nessa luta épica seja pequena, mesmo assim é valiosa, porque de pequeno em pequeno se estabelece o somatório que preserva a dignidade de nossa humanidade.

E não se trata de ser a favor ou contra absolutamente nada, se trata de advogarmos pelo realismo humano, tentando encontrar um equilíbrio entre o egoísmo e o altruísmo.

ÁRIES: Reunir pessoas significa, também, provocar discórdias, porque elas andam mais interessadas em brilhar individualmente, mesmo que equivocadas, do que se tomar o trabalho de consolidar laços de união e cooperação.

TOURO: Enquanto você avançar, mesmo que de forma atrapalhada, o cenário irá se acomodando e se tornando favorável. Portanto, reduza o tempo da reflexão e se dedique à ação, porque assim você colherá ótimos resultados.

GÊMEOS: Passe em revista todas suas certezas, principalmente aquelas que serviram, recentemente, para alimentar disputas. As certezas são confortáveis, mas do jeito veloz que o mundo anda mudando, essas também hão de mudar.

CÂNCER: Desponta no horizonte a necessidade de romper com algumas pessoas que, eventualmente, podem ter sido importantes nalgum momento de sua vida, mas como tudo anda se transformando rapidamente, deixaram de sê-lo. Distância.

LEÃO: Se as pessoas ficam um pouco mais hostis que o habitual, em vez de sua alma se sentir ofendida e desafiada a reagir, procure aceitar a situação como um sinal de que, finalmente, os pontos nevrálgicos estão sendo tocados.

VIRGEM: No momento em que você perceber uma potencialidade, evite hesitações, siga em frente e faça o possível para começar a explorar essa oportunidade, a despeito de que ninguém aconselhe você a seguir por aí.

LIBRA: Tome as iniciativas pertinentes para satisfazer suas pretensões, contando com que, nesta parte do caminho, não haverá gente ajudando ou colaborando, até muito pelo contrário. É uma realidade que há de se ter em conta.

ESCORPIÃO: É tentador bater na mesa e impor suas condições, mas nada disso garantiria os resultados pretendidos, porque muito provavelmente as pessoas em questão apresentarão resistência, se sentindo ofendidas. Reflexão.

SAGITÁRIO: As atitudes agressivas demonstram cansaço e impaciência e, em vez de solucionarem o que se apresenta, colocam os relacionamentos numa rota de discórdia da qual, depois, será difícil desviar. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO: Quando os próprios sentimentos não brindam com o bem-estar buscado, a alma se volta aos objetos exteriores, tentando equilibrar a situação. Nada de errado com isso, mas é uma situação que precisa de atenção.

AQUÁRIO: Melhor tomar atitudes impulsivas do que continuar esperando por um momento melhor para aliviar sua alma de tanta coisa que ficou atravessada na garganta e no corpo. Às vezes é preciso chutar o balde, ou não?

PEIXES: Os sacrifícios que você faz por outras pessoas precisam ser administrados com mais sabedoria, porque a experiência já deve ter comprovado a você que nem todas as pessoas merecem esse tipo de atitude. Ou não?

