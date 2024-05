Horóscopo de sexta (24/5); veja previsões para seu signo

Predar as vulnerabilidades do sistema em geral e das particularidades individuais, esse é um comportamento que existe em tão diversos graus em nossa humanidade, que determina a diferença entre a pessoa comum que eventualmente não devolve o troco a mais que recebeu por engano, daquela que caracteriza um criminoso profissional e empedernido.

Não me atreveria a dizer que o ser humano é predador por natureza, porque ao fazer essa afirmação levantaria um coro ao meu favor apoiando a moção, a despeito de que para a fazer seria necessário ignorar a realidade de haver também milhões de seres humanos que não são predadores profissionais, apenas eventuais, e olha lá.

ÁRIES: Encontrar pessoas e desfrutar da alegria dos encontros, essa é uma experiência edificante que há de ser aproveitada por você enquanto durar, porque a história comprova que as pessoas costumam se enredar em conflitos.

TOURO: No meio desse mundaréu de dilemas que se apresentam justo no momento em que você teria de efetivar alguma ação concreta, também há a vontade de se lançar à aventura sem se importar com os resultados. Esse é o caminho.