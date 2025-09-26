OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (26/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 14h43 até 18h38 Hbr

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:00

Suspende as atividades objetivas quando começar o período de Lua Vazia e te dedica a "sextar" sem pudor nem temor de deixar coisas importantes do lado para te divertir, porque o descanso e a despreocupação são tão ou mais importantes do que seres uma implacável engrenagem de um sistema produtivo que não se importa com teu bem-estar.

A ideologia materialista que afirma, sem provas convincentes, que o mistério da Vida não passa de um efeito colateral de combinações químicas e físicas nunca vai se importar com tua subjetividade, pois, a despreza e, assim, teu bem-estar, uma condição subjetiva, nunca será promovida pelo sistema, cada um de nós tem de encontrar o equilíbrio da melhor forma possível, aproveitando, para isso, os períodos de Lua Vazia, que são licenças cósmicas para a despreocupação.

ÁRIES: Force o que achar necessário, mas preste atenção às reações, para mitigar a irritação que isso provocar, pois, você ainda vai precisar dessas pessoas que, por enquanto, não parecem se movimentar na direção desejada.

TOURO: Há horas em que não se pode ficar esperando por um momento melhor para avançar, há de ser aproveitar tudo que acontece, as adversidades inclusive, para continuar em frente. A tensão é máxima, e assim mesmo são as chances.

GÊMEOS: Quando nada acontece do jeito que você esperava, e ainda por cima há muitas emoções intensas circulando, parece inevitável cair nos braços do mau humor. Porém, é nessa hora que você precisa dominar seu caráter.

CÂNCER: Chega uma hora em que se torna imprescindível fazer algumas intervenções fortes para que as pessoas não cruzem a linha. Provavelmente elas acharão isso exagerado, mas sem a intervenção quem sairia perdendo é você.

LEÃO: Está certo que você lute para obter o máximo de proveito nesta parte do caminho, mas é importante você considerar que há outras pessoas envolvidas, que disputam o mesmo território que você. Diplomacia imprescindível.

VIRGEM: No fim, dá tudo certo, porque a Vida é generosa e graciosa. Portanto, evite se estender demais na irritação provocada por ver que seus esforços parecem em vão, diante da complexidade do cenário atual. Vai passar.

LIBRA: Se tudo fosse como o medo pinta, a essa altura do campeonato você nem mais existiria. O medo sempre exagera os contornos dos perigos e alimenta a ansiedade, a qual sempre oferece conselhos nada auspiciosos. Nada disso.

ESCORPIÃO: Para você se livrar do que perturba, uma só atitude rompante não vai resolver, porque, apesar de trazer alívio imediato, a longo prazo não sustentaria as mudanças que sua alma precisa colocar em pé. Tudo bem.

SAGITÁRIO: Nem sempre dá para ser racional, em muitos casos a emoção comanda as ações e provoca comoções que, de outra maneira, ficariam contidas. Tudo tem seu tempo e lugar certos entre o céu e a terra. Agora é emocional.

CAPRICÓRNIO: A intensidade emocional dos dias anteriores foi cansativa, mas ainda não dá para relaxar totalmente, é preciso manter um olho na vontade de descansar e outro naquilo que está em andamento. Melhor assim, com sabedoria.

AQUÁRIO: Tudo se resolve, às vezes com mais estresse, noutras com mais calma, porém, tudo se resolve. A resolução é acompanhada de bons sentimentos, da certeza inefável de haver oportunidades para continuar avançando.