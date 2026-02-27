OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (27/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Urano em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05:00

A preguiça é o pecado capital mais sutil, porque passa despercebido, ou camuflado do direito ao descanso, mas é o que provavelmente causa mais transtornos e acidentes, porque procrastina o necessário planejamento que faz com que cada empreendimento siga a ordem e método que garantiriam o sucesso, ou seja, os resultados pretendidos.

A preguiça é, evidentemente, o oposto da disciplina, uma palavra que dá arrepios em nossa humanidade, que a associa à severidade ou a se ver obrigada a fazer exercícios que não prefere.

Todos temos direito ao descanso, o qual é doce quando resulta do esforço que fazemos para manter tudo em ordem, mas o descanso pode também ser amargo, quando é fruto da procrastinação que, paradoxalmente, dá muito mais trabalho sustentar do que a disciplina e o método.

ÁRIES: Responda às ameaças com firmeza, porém, evitando confrontos desnecessários, apenas confirmando que você reconhece aquilo que é de seu merecimento, sem dar nenhum sinal de que fará concessões nesse sentido.

TOURO: É preciso fazer alguns malabarismos, não apenas para se livrar dos obstáculos, como também acelerar o curso de tudo que conduz à realização de suas pretensões. Muna-se de boa vontade e pense fora da caixa.

GÊMEOS: Aquilo que você tem em mente ainda precisa de mais amadurecimento, interior e exterior, portanto, nesta parte do caminho é imprescindível você se conter para evitar precipitações que provocariam atrasos.

CÂNCER: As pessoas não são mais as mesmas de sempre, da mesma forma com que você também não pode se considerar a repetição do seu passado, porque depois de todos os acontecimentos significativos houve mudanças substanciais.

LEÃO: As manobras arriscadas que certas pessoas fazem parecem temerárias, porém, se mostrarão eficientes, não exclusivamente para elas, porque também servirão de prova e motivação para tudo que você pretende fazer. Em frente.

VIRGEM: Os obstáculos e limitações são evidentes, não para constranger sua alma, mas para que você invista toda sua inteligência em os driblar da melhor maneira possível. Não se trata de confronto, mas de drible. Clareza.

LIBRA: Apesar de sua aversão pelos riscos, nesta parte do caminho esses são inevitáveis, tendo em mente que você queira mesmo avançar em seus projetos de vida, sejam esses de natureza pessoal ou profissional. Assuma riscos.

ESCORPIÃO: A natureza dos relacionamentos significativos de sua vida está em processo de transformação, tendo em vista que nenhuma das pessoas envolvidas, inclusive você, são as mesmas de antes. Tudo requer adaptação.

SAGITÁRIO: É nos detalhes que se faz a diferença, para o bem ou para o mal. Agora é o tempo perfeito para sua alma prestar mais atenção às pequenas coisas que comportam a rotina, essas que normalmente são negligenciadas.

CAPRICÓRNIO: Muito provavelmente todo o planejamento que você tinha feito terá de ser mudado, se adaptando às circunstâncias e às oscilações de humor de algumas pessoas das quais você depende para que tudo continue em marcha.

AQUÁRIO: A vontade de chutar o balde continua em alta e, por isso, é fácil se irritar com questões que, de outra maneira e em tempos diferentes, passariam despercebidas. Isso vai passar, com certeza, sem problemas.