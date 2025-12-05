Acesse sua conta
Horóscopo de sexta (5/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua ainda Cheia em Gêmeos.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  Oscar Quiroga

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

É bem provável que nenhum de nós tenha nunca superado de verdade o terror da escuridão, o que fizemos foi construir certezas para nos afirmar, em vez de desmontar de medo, e algumas certezas são lindas e aromáticas como amanheceres, enquanto outras são toscas, mal acabadas e até algumas abomináveis, tanto quanto os monstros que espreitam na escuridão.

Todas, no entanto, foram construídas para nos livrar do terror da escuridão, de nos vermos frágeis e vulneráveis diante da complexidade da experiência de ser entre o céu e a terra, desse vazio insondável onde nossos gritos ecoam sem sentido.

E essas certezas se estruturam como princípios morais, em si bastante dignos, mas que também nos habilitam a condenar quem não se ajustar a elas, e assim vamos nos convertendo em monstros

ÁRIES: Há mais horizonte além do horizonte que sua alma enxerga atualmente, sempre haverá mais para ser conquistado. Recupere o espírito de aventura e não tema errar, porque é melhor errar por agir do que se contendo.

TOURO: Ainda que não haja essa estabilidade que sua alma tanto aprecia, mesmo assim não haverá queixas, porque dentre o mundaréu de coisas que acontece haverá lindas experiências, dessas que marcam o coração e trazem regozijo.

GÊMEOS: As tensões nos relacionamentos não precisam ser tidas como definitivas, ofereça um desconto à sua alma e às das pessoas mais próximas. Este é um momento em que circula muita energia, e provoca comoções.

CÂNCER: De vez em quando a solidão é a melhor companhia, mas como há demanda de obrigações sociais, essa experiência vai ter de ser desenvolvida a despeito da presença de inúmeras pessoas. É solidão assim mesmo.

LEÃO: Certas obrigações sociais precisam ser atendidas, porém, nem todas, porque sua alma também precisa selecionar com bastante cuidado a que pessoas se aproximar e de quais tomar distância, justo agora, nas festas de fim de ano.

VIRGEM: A criatividade requer um tanto de caos para se manifestar com seu esplendor habitual, porque se o cenário estiver muito arrumado e estável, a criatividade acaba sendo eclipsada pela preguiça de mexer na realidade.

LIBRA: Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesta parte do caminho e sua alma precisa selecionar direito em que se focar, porque senão vai acontecer de que, apesar das oportunidades, nada demais nem de menos aconteça.

ESCORPIÃO: Distribua bênçãos e graças a todas as pessoas com que entrar em contato, compartilhe a alegria de viver, por uns instantes viva com plena confiança, a despeito de haver perrengues e argumentos para se angustiar.

SAGITÁRIO: Se buscar argumentos para discutir, encontrará de sobra, mas o que sua alma precisa se perguntar é se vale mesmo a pena se enredar em discussões que, com certeza, serão áridas e improdutivas. Pense bem nisso.

CAPRICÓRNIO: As travessuras que você tem em mente seriam um alívio para sua alma, mas também uma complicação para os relacionamentos, portanto, é preciso agir com discrição, sem chamar a atenção das pessoas conhecidas.

AQUÁRIO: Ter de passar um tempo com quem sua alma não gosta é uma chatice, mas às vezes as coisas se dão de tal maneira que isso se torna inevitável. Procure manter o bom humor, porque com leveza e alegria as pessoas chatas se distanciam.

PEIXES: Evite a inércia, porque se você se acomodar nela vai perder de vista a oportunidade de fazer muito mais em menos tempo do que o habitual. Este é um momento em que você pode colocar em dia muita coisa, aproveite bastante.

