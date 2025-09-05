OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (5/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 05:00

O ser humano existe, não porque pense, como Descartes especulou, mas porque sua presença, visível e invisível, possui estrutura atômica que integra sua forma de ser ao funcionamento desse colossal e inteligente organismo que chamamos de Universo.

O mundo digital, e muito especialmente a inteligência artificial, não possuem estrutura atômica, são truques que servem para enganar a percepção humana e nós, sempre em busca de conforto, aceitamos voluntariamente ser enganados, desde que entretidos e divertidos, para abrir mão de nossas existências atômicas, as quais, evidentemente, são muito mais complexas e sofisticadas.

Platão, quando discorreu sobre as sombras da caverna, não imaginou que essas não seriam sombras, mas lindas imagens no espelho da percepção.

ÁRIES: As palavras não são meros sons articulados na garganta, as palavras carregam consigo o poder mágico de induzir pensamentos e fundamentar ideações. É hora de passar a limpo seu vocabulário. Pense nisso.

TOURO: Manter tudo em estrita organização não é um objetivo que se conquiste um dia e no seguinte sua alma possa descansar tranquila. Para manter tudo organizado é preciso investir tempo e recursos todos os dias.

GÊMEOS: Assuma o protagonismo, você precisa ser o gatilho de todas as mudanças que deseja ver em sua vida. Provavelmente você precisará de coadjuvantes, mas a liderança e sua, e também a organização ordenada de tudo.

CÂNCER: Seria impossível você abrir o jogo e construir seu destino sobre seus anseios mais profundos. O mundo, que são as pessoas, não entenderiam e se voltariam contra você. É preciso amadurecer para fazer tudo com tranquilidade.

LEÃO: Todas as pessoas que você precisa estão por aí, mas requerem articulação e é aí que sua alma entra. Enfrente todas as adversidades e contratempos, porque sobre essas condições a articulação se tornará possível.

VIRGEM: A organização e o método devem prevalecer para que seus planos não sejam, mais uma vez, poeira levada pelo vento. Tudo há de ser posto em planilhas para calcular custos e procedimentos. Tudo com muito método. É assim.

LIBRA: Abra a mente e acolha essas ideias loucas que de outra maneira não teriam cabimento, porque o futuro não é nada do que possa ser imaginado, já que a imaginação usa referências passadas, que são inúteis. Em frente.

ESCORPIÃO: Você construiu seu destino até aqui operando de acordo com seus impulsos e emoções absolutas, mas se desenha no horizonte do futuro uma mudança bastante substancial quanto aos métodos de aproximação à vida.

SAGITÁRIO: Amplie o repertório de seus relacionamentos, porque transitar pelos mesmos canais e ambientes por tempo demais vai fazer com que diminuam as chances de você encontrar parceiros e parceiras para seus projetos.

CAPRICÓRNIO: Os instrumentos servem para ampliar sua força e alcance, por isso são tão requisitados pela humanidade. Além dos instrumentos digitais você também precisa de alguns mecânicos e físicos. Escolha com sabedoria.

AQUÁRIO: Essas ideias de novos empreendimentos podem parecer loucura no momento atual, mas precisam ser amadurecidas e planejadas devidamente, porque o que agora é loucura no dia de amanhã se tornará uma obra consumada.