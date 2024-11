OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (8/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

A luz do espírito nasce e se irradia de onde a gente menos espera, porque imaginamos que a luz deva vir do céu maravilhoso, mas em geral ela se apresenta de forma surpreendente através de condições maltrapilhas, glorificando o que nossa humanidade despreza, porque movida pelo preconceito de que o sublime seja exclusivo de aparências magistrais.

Não são as vestes que determinam o sublime, é o sublime espírito que, ao se irradiar, glorifica o que tocar com seu som; e assim mesmo o comprovamos a cada dia, tentando tocar o céu sustentando aparências bem resolvidas materialmente, mas que nos fazem pagar o preço de sermos escravas delas, enquanto, graças ao Divino, de vez em quando se nos apresenta a luz através de uma situação simples, ao alcance da mão de qualquer um, que nos brinda com uma epifania inigualável.