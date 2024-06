QUIROGA

Horóscopo de sexta-feira (28/6); veja previsões para seu signo

Dizia Pitágoras, a amizade é o único possível relacionamento perfeito entre os seres humanos, porque sua dinâmica contempla o melhor para as pessoas envolvidas, sem interesses de por meio que desequilibrem a equação, com umas pessoas pegando para si mais do que oferecem.

Seria injusto com nossa humanidade afirmar que essa seria uma condição utópica e inexistente, porque há pessoas que se dedicam a oferecer o melhor de si em todo e qualquer relacionamento em que se envolvem, mas como em nossa civilização se promove o vício de sempre enxergar o pior da natureza humana, as boas notícias nunca produzem ressonância.

TOURO: Você não precisa chegar a nenhuma conclusão neste momento, apenas garantir que a bola continue no jogo, alongando as conversas e negociações, porque logo mais surgirão novas informações para complicar a cena.

CÂNCER: Lide com essa diversidade de pessoas que surgem agora com a maior leveza possível, ciente de que todas, em conjunto, compõem um grupo de ação que precisa ser coordenado para que os resultados sejam interessantes.

VIRGEM: As discórdias se prolongam sempre, porque as pessoas parecem adorar o esporte do conflito. As concórdias, apesar de durarem pouco, ainda assim produzem uma influência marcante, que mostra outra perspectiva.