OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (11/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol em quadratura com Urano.

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 05:00

Cá entre nós, se mantivéssemos tudo em ordem, a rotina, as contas, o cuidado conosco e com as pessoas dentro de nosso círculo de influência, quando acontecem presenças de Urano no céu, aqui na Terra não sofreríamos interrupções nem tampouco surpresas que provocam distúrbios em nossos planos, porque conseguiríamos acolher a potência cosmogônica que Urano transmite, a ordem exata do plano Divino. >

Porém, nós funcionamos mais em ritmo de criativa improvisação do que na previsibilidade da ordem, o que não é algo negativo nem condenável, porém, tem um custo, que pagamos nos dias, como hoje, em que Urano contrasta com aquilo que pretendemos realizar sem ter nos preparado anteriormente com a devida meticulosidade que uma pessoa com planejamento estrito conseguiria estabelecer.>

ÁRIES: Reúna as pessoas que sejam do seu agrado, mas se por essas coisas da vida você necessitar também daquelas que lhe são desagradáveis, não hesite, paute suas escolhas pela necessidade, e não pelo ardor dos desejos.>

TOURO: Todo mundo tem planos e todo mundo desejaria que os planos dessem certo, mas como os planos de uns conflitam com os planos dos outros, seria impossível todos os planos darem certos Amplie sua visão dos acontecimentos.>

GÊMEOS: As atitudes disparatadas têm mais chance de resolver o que acontece do que preferir atitudes corretas e adequadas. Num cenário como o atual, em que tudo está de ponta-cabeça, vale a pena pirar um pouco. Em frente.>

CÂNCER: Você sabe o que você sabe porque suas percepções confirmaram todas as suspeitas, e uma vez que a alma percebe o que percebe, é impossível fingir que nada se percebeu. O negócio é agir de acordo às percepções.>

LEÃO: A importância que as pessoas outorgam a certos assuntos difere amplamente da importância que você dá a esses mesmos assuntos. Isso não precisa ser um pomo de discórdia, apenas a constatação da diferença de opiniões.>

VIRGEM: Num mundo como o atual não é fácil encontrar sossego por muito tempo, por isso, desfrute dos momentos deliciosos enquanto durarem, sem pretender que esses se convertam num refúgio estável e previsível. Aí não!>

LIBRA: Dá vontade de chutar o balde e mandar tudo ao inferno, porque cada coisa que você planeja acaba encontrando divergências e discrepâncias que obrigam sua alma a voltar a planejar tudo. Tudo isso vai passar.>

ESCORPIÃO: Dá para radicalizar nesta parte do caminho, porque o cenário está tão bagunçado e o mundo anda tão de ponta-cabeça, que não teria cabimento a tentativa de agir de forma ordenada, sem fazer barulho. Em frente.>

SAGITÁRIO: A ordem se faz necessária porque apesar de a bagunça ser criativa, chega uma hora em que essa pesa sobre tudo o mais que precisa acontecer no dia a dia. Tome as rédeas da situação e coloque ordem em tudo.>

CAPRICÓRNIO: Controlar parece uma atitude patológica, porém, o ser humano descontrolado, ou sem controle sobre o que acontece, é uma pessoa que não está bem de ânimo nem emocionalmente falando. Controle o que seja necessário.>

AQUÁRIO: Recupere o domínio sobre sua vida, tome as decisões que intimamente ardem em seu ventre enquanto continuarem sem expressão. Este é um momento radical, e o estado do mundo privilegia que você também radicalize.>