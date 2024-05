OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (14/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de maio de 2024 às 05:00

Um dia é uma medida pequena demais para avaliar as condições de teu destino, porque, apesar de todo momento ser valioso, se conectado a grandezas cósmicas e divinas, raramente nossa consciência se ocupa com essa conexão e, ao contrário, busca a grandeza independente e autônoma, que não precise de nada nem de ninguém para brilhar, e que promova elogios por emanar o carisma inexplicável da autoconfiança.

Apesar da legitimidade desse anseio, não é todo dia que nos sentimos com essa bola toda, a maior parte do tempo dependemos de fatores exteriores para nos sentirmos bem, e para que essa contradição não nos afete negativamente é bom lembrar que a medida de um dia é muito pequena para avaliar as condições do destino, e que às vezes é melhor abdicar da necessidade de ser brilhantes em nome de sermos apenas saudáveis.

ÁRIES: Você pode assegurar seus interesses e consolidar sua posição, mas para isso terá de agir com cuidado, tendo clareza a respeito dos seus reais propósitos, quaisquer que esses sejam, para realmente estar no domínio.

TOURO: Construa seu lugar de conforto e segurança, tanto do ponto de vista prático e físico, quanto também do subjetivo, arrumando suas emoções para que não se transformem em ressentimentos. É hora de libertação.

GÊMEOS: Tenha clareza a respeito de suas verdadeiras intenções, porque são as que estarão em jogo neste momento de sua vida, queira você ser consciente delas ou queira você preferir agir de forma totalmente inconsciente.

CÂNCER: Há um grande valor envolvido nos relacionamentos que sua alma considera de amizade, e é justamente por isso que precisam ser protegidos do clima de desunião e confronto que parece dominar o mundo na atualidade.

LEÃO: Nem sempre temos controle sobre o que acontece, mas em alguns momentos essa oportunidade surge e fica disponível. Esse é o caso com você neste momento, algo que precisa ser aproveitado, porque pode mudar o jogo.

VIRGEM: Abra sua alma aos poucos, porque se você colocar todo o jogo na mesa de uma vez só, as pessoas não saberão o que fazer com isso, e provavelmente você achará que elas não valorizam o suficiente sua abertura.

LIBRA: Aproveite todo e qualquer momento em que surja a harmonia do entendimento, porque ainda que a situação dure pouco, ela é a semente do que todas as pessoas envolvidas buscam, sem ainda saber que é isso que buscam.

ESCORPIÃO: Quando sua alma se tornar capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, então e somente então terá posto os pés num caminho verdadeiramente espiritual. Até lá, muito discurso e pouca prática.

SAGITÁRIO: A complexidade do panorama começa a se manifestar com clareza, de modo que sua alma perceba tudo que está envolvido, e os custos que necessariamente a vida cobrará no futuro, por você trilhar um de seus caminhos.

CAPRICÓRNIO: É desnecessário complicar, melhor seguir pelo caminho do que seja óbvio e imediatamente requerido para que as coisas continuem em frente. Complicar é uma tentação que sua alma precisa resistir neste momento.

AQUÁRIO: Procure se aproximar sem medo das pessoas que sua alma percebe sejam necessárias para dar andamento aos projetos e propostas. Neste momento, você está em dependência da construção e preservação de certos relacionamentos.