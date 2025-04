OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (15/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Nunca impeças teu inimigo de cometer um erro e de se atrapalhar, e quando isso acontecer tampouco percas a oportunidade de o ridicularizar rindo alto, com sonoras gargalhadas que sirvam para equilibrar o jogo, já que por muito tempo tu sofreste com o avanço de teu inimigo. >

E se por essas coisas da ingenuidade da alma pensas que não tens inimigos, te sugiro pensar melhor, porque na carência de inimigos formais que tenham nome e sobrenome, no mínimo tens em teu interior um inimigo feroz, que é o medo, com o qual também precisas te relacionar de uma forma a o fazer cair nas armadilhas que lhe estendas para, depois, rir sonoramente de como se atrapalhou.>

ÁRIES: Você sabe que há toda uma parte do seu passado que está sendo deixada para trás e isso precisa ser feito com firmeza, sem que a saudade de um tempo melhor, que nunca existiu, entre em cena para atrapalhar. Isso não.>

TOURO: Conhecer as pessoas é uma aventura muito mais interessante do que conhecer sua própria alma, porque nesse movimento você vai descobrir que há muito mais em comum do que de diferente entre todos os seres humanos. É assim.>