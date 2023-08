Horóscopo de terça (15/8); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade é movida a crenças, e não importa se a realidade as negar ou apresentar exceções, mesmo assim nossa humanidade prefere se agarrar devotamente às suas crenças, porque elas lhe brindam com certezas, com fundamentos, com princípios, e não poderia haver nada mais digno para nós do que termos princípios.



Ao mesmo tempo, nossa humanidade também prefere colocar as crenças num lugar indigno, associadas a pontos de vista que não podem ser provados pela sagrada ciência, que é a mais nova crença, pois, acreditamos que os argumentos científicos têm a última palavra sobre a realidade, mas não há nenhuma prova de que isso seja assim, a não ser a dos próprios argumentos científicos.