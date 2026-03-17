OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (17/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Peixes, quase Nova.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Para a conta existencial fechar direito e não deixar pontas soltas que, de forma inevitável, no futuro se transformarão em chicotes a te fustigar, tu precisas cobrar de outrem somente aquilo que tenhas a boa vontade de oferecer, e a mesma coisa se aplica aos julgamentos.

Opa! Lá vem o cliché: não se deve julgar. Acontece que julgar é inevitável, porque é assim que a mente funciona, elaborando juízos de valores para fundamentar as decisões que precisa tomar

O problema não é julgar os outros e a nós mesmos, o problema reside em confundir julgamento com condenação, por isso, quando se arvora o cliché de que não se deve julgar, o que realmente precisa ser dito e praticado é não condenar ninguém, mas partir do princípio de que todo erro pode eventualmente ser consertado. Só isso importa.

ÁRIES: Nada do que aconteceu até aqui há de ser parâmetro para você tirar conclusões a respeito do futuro. O futuro é uma dimensão que ninguém consegue desvendar neste momento da civilização, não há palavras para isso.

TOURO: Suas vontades podem até ser legítimas, porém, precisam ser revistas para não serem confundidas com fantasias, que são condições muito peculiares e sedutoras, mas que sempre resultam em decepção. Nada desejáveis.

GÊMEOS: É hora de você puxar a sardinha para seu lado e fazer valer seus direitos, especialmente no que diz respeito aos recursos que precisa receber. Nada acontecerá por força da sorte, ela existe, mas precisa ser executada.

CÂNCER: Repetir o que deu certo outrora não garantiria os mesmos resultados, porque o mundo mudou demais e nem sequer você é a mesma pessoa dantes. É hora de você sair da caixinha e se atrever a fazer tudo diferente.

LEÃO: Apesar dos avanços e da relativa sorte, é melhor você não dormir sobre os louros conquistados, porque ainda há um longo caminho para percorrer, cheio de armadilhas e de tentações. As tentações é que complicam.

VIRGEM: É preciso investir em recursos humanos, e isso complica bastante a equação, porque as pessoas aprenderam a se vender muito bem, mas sem ter a verdadeira base que referende na prática o que elas prometem. Isso complica.

LIBRA: Cuide para não se enganar com as promessas que as pessoas fazem nesta parte do caminho, porque apesar de essas vierem ao encontro do que você precisa, há uma grande chance de que tudo não passe de sedução vazia.

ESCORPIÃO: Os fatos são mais convincentes do que as mais lindas e sedutoras palavras, porque mesmo que as pessoas sigam seu discurso, se elas percebem que na prática tudo é diferente, mudarão de opinião de imediato.

SAGITÁRIO: Quando as pessoas se aproximarem de você prometendo mundos e fundos, com palavras lindas e tentadoras, procure se lembrar de manter claro seu entendimento e muito afiado o seu discernimento, para não cair em golpes.

CAPRICÓRNIO: Não é tão difícil obter o que você pretende, mas é uma questão de saber se aproximar direito das pessoas em questão Se você se apresenta dominante e firme, provavelmente fechará todas as portas. Melhor não.

AQUÁRIO: Ter ou não a sorte do seu lado não é algo que possa ser dominado, mas o que está ao alcance do seu domínio é aproveitar quando a sorte lhe sorri e, também, saber perceber quando a sorte não está do seu lado. É assim.