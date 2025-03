OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (18/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Quem acredita facilmente em mentiras, ou é uma alma ingênua, ou faz isso porque tem a expectativa de que suas próprias mentiras também sejam acreditadas, porque quem ama a verdade está em contínuo processo de questionar suas certezas, desenvolvendo discernimento suficiente para, pelo menos, ter honestidade com suas próprias falhas. >

Não é surpreendente que haja gente semeando desinformação, o que surpreende é haver tantas pessoas dispostas a reverenciar a desinformação, sem se importar com o dano que infligem à estrutura da civilização, o que, em última instância, é um dano letal a si mesmas.>

ÁRIES: Tantas emoções embaralhadas e misturadas numa alma só, até parece que não vai caber tanta coisa no interior. A vida segue seu curso, produzindo reviravoltas que se mostrarão benéficas com o passar do tempo. É assim.>