Horóscopo de terça (19/9); veja previsões para seu signo

Na qualidade do ser humano que tu és, é inevitável que tenhas de andar pela vida afora e dentro te equilibrando entre as necessidades pragmáticas com as quais provavelmente não simpatizas e os anseios sonhadores, nos quais certamente te regozijas, e vou te adiantando que não há uma fórmula mágica para harmonizar correntes tão diferentes, essas te pressionarão o tempo inteiro para que tomes tuas decisões e estabeleças tuas metas e prioridades.



Mas, te dou uma dica importante, as questões pragmáticas, como o pagamento de contas, não são desprovidas da magia dos sonhos, nem tampouco teus anseios abstratos carecem de necessidades pragmáticas, no Universo em que existes está tudo interconectado, e como é esférico, de tanto ir para lá acaba se chegando aqui.