OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (21/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova de Libra fica Vazia das 9h24 até 12h43

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Teus impulsos são legítimos, tu tens direito a satisfazer aquilo que emerge de tuas entranhas, de teu coração e de tua mente, porém, nem toda hora é propícia para atuar assim e, inclusive, há cenários apropriados para satisfazer teus impulsos, enquanto outros seriam impertinentes.

A experiência humana de ser é de extrema complexidade, existimos em múltiplas dimensões simultaneamente e nem sempre estamos com essa bola toda para nos manter íntegros e coerentes, porém, exigir perfeição de nós mesmos ou das pessoas com que nos relacionamos não é algo sábio de se fazer, ao contrário, seria preferível que todos nos tratássemos com o respeito de sabermos que todos administramos uma grande complexidade.

Durante os períodos de Lua Vazia é melhor dominar os impulsos, porque a chance de cometer trapalhadas tentando a satisfação é enorme.

ÁRIES: Apesar de ser sábio aceitar todos os tipos de pessoas, mesmo assim é necessário discriminar as que são favoráveis aos seus planos de vida e as que são adversas, para, assim, você não perder tempo sem necessidade.

TOURO: Novas tentações se apresentam, como se o Universo estivesse conspirando para tirar seu foco. Evidentemente, não há conspiração alguma, há apenas a natural sequência dos fatos, apresentando novidades o tempo inteiro.

GÊMEOS: Se todas as pessoas andassem leves e graciosas como você, o dia a dia seria muito divertido e surpreendente. Porém, é normal que as pessoas andem emburradas e atrapalhem os planos de sua alma. Tenha isso em mente.

CÂNCER: Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas em geral a alma fica tão ressentida com a fechada de porta que perde a oportunidade de aproveitar a porta que se abre. Evite deixar que isso aconteça com você. Em frente.

LEÃO: Hoje é aquele dia em que suas palavras precisam ser medidas, porque o efeito delas será intenso. É o caso de expressar bem as ideias que sua alma tem a respeito de como ordenar os acontecimentos e os tornar favoráveis.

VIRGEM: Coisas boas estão à caminho, mas sem que sejam produto de golpe de sorte, é o resultado de tudo que você andou semeando nos últimos tempos. A semeadura é o que você colocou em marcha com atitudes práticas e concretas.

LIBRA: Mesmo que sua alma não tenha certeza sobre o que deveria ser feito, ainda assim é propício você não deixar passar este dia em brancas nuvens, mas o aproveitar para tomar iniciativas que tentem realizar os anseios.

ESCORPIÃO: Nem tudo acontece como você gostaria, mas isso não há de se tornar objeto de tormento para sua alma, porque o tempo atual anda muito dinâmico e as coisas mudam muito rapidamente. Acompanhe esse ritmo e aproveite.

SAGITÁRIO: Mantenha seu ânimo sob controle, para que o entusiasmo que as pessoas apresentam não seja motivo de você se precipitar. Há coisas que podem ser aproveitadas nesta parte do caminho, mas há outras para evitar.

CAPRICÓRNIO: Faça tudo e faça mais ainda, aproveite o dia para acelerar o cumprimento das tarefas e adiantar expediente, sua alma vai gostar do resultado e ainda vai sobrar energia para se divertir bastante. Aproveite muito.

AQUÁRIO: As questões antigas podem ser vistas de outro ponto de vista diferente, se você se atrever a transcender as razões habituais e aceitar, mesmo que temporariamente, que tudo pode ser diferente do imaginado.