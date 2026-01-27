OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (27/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Plutão em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:00

Declara hoje, sob os auspícios de um céu que protege e ampara a boa vontade, mas não a da intenção, senão a da prática, que as sombras que te aterrorizam desde que te conheces por gente não terão mais esse poder sobre ti, e volta-te contra essas mordendo suas carnes mucilaginosas e cuspindo em seus rostos imprecisos.

Precisas, no entanto, ter essa atitude com a mesma exatidão angular com que ingressam as cápsulas espaciais em seu retorno à atmosfera terrestre, porque sem essa exatidão te perderias novamente nesse labirinto insofismável dos teus terrores noturnos.

Todo teu poder reside na exatidão, em conheceres com precisão milimétrica o que desejas, sem ter pudor nenhum em declarar para ti que a vida perde todo seu sentido sem te atrever a praticar o que desejas.

ÁRIES: Coloque suas pretensões sobre a mesa, mas não espere compreensão nem tampouco aceitação, pelo contrário. É mais provável que ao abrir o jogo as pessoas reclamem tanto que pareça que você esteja fazendo tudo errado.

TOURO: Ainda que sua alma não esteja completamente convencida de que deve seguir em frente com o que já está engatilhado, engula suas incertezas e se atreva a viver como se tudo fosse uma enorme brincadeira. Aí sim!

GÊMEOS: Suas certezas são brilhantes e confortam a alma e, eventualmente, podem servir de guia para as pessoas de seu círculo de relacionamentos. Porém, ainda que brilhantes, suas certezas também provocarão discussões conceituais.

CÂNCER: Há tanta coisa em jogo que não seria interessante para ninguém, muito menos para você, passar por este momento sem se focar nos interesses que precisam ser defendidos, porque nada virá servido em bandeja.

LEÃO: Depender demais do que outras pessoas pretendem não é algo confortável, porém, se você encarar a situação como um passo necessário para atingir seus propósitos, então essa dependência não durará tempo demais.

VIRGEM: O tesouro não reside naquilo que você faz agora, mas no que virá depois de você o apresentar ao público, porque a partir dessa hora os assuntos vão se ramificar e multiplicar. Aí sim você vai gostar do que acontece.

LIBRA: Os resultados do que você empreender nesta parte do caminho são imprevisíveis, mas uma coisa é certa, você vai se divertir muito com o que acontece, não porque seja hilário, mas pela diversidade e intensidade de tudo.

ESCORPIÃO: Dúvidas sempre haverá, mas chega uma hora, que é a atual para você, em que apesar das hesitações você precisa tomar decisões firmes e assertivas. Faça isso e verifique os resultados, que serão melhores do que a hesitação.

SAGITÁRIO: Sempre haverá margem para negociação, mas às vezes a realidade é tão complexa que as pessoas discutem de um jeito que dá a impressão de não haver margem de negociação nenhuma. Evite se deixar enganar com as aparências.

CAPRICÓRNIO: Pegue o que seja seu e se tiver vontade de ajudar alguém, procure fazer esse movimento com elegância, sem passar por cima dos sentimentos alheios. Isso requererá de você muita presença de espírito e paz.

AQUÁRIO: Procure ter a alma muito bem disposta a fazer coisas que em outros momentos pareceriam inimagináveis, porque este não é um momento normal como quaisquer outros, há muita coisa em jogo e sua alma é a jogadora.