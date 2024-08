OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (27/8); veja previsões para seu signo

Por mais que tenhas te complicado inadvertidamente, ou como resultado de estranhos impulsos autodestrutivos, preserva tua dignidade, mantém a cabeça erguida, não como sinal de arrogância, mas com a confiança de que o mundo divino não te julga com rigor nem com severidade.

Se estivéssemos atentos e cuidássemos uns dos outros, em vez de nos abandonarmos à própria sorte e cada um cuidando de si, com o passar do tempo saberíamos destruir o que ameaça nos destruir.

ÁRIES: As boas sensações que tomam conta de sua alma podem não ser pressentimentos nem nada parecido, mas são produtoras de entusiasmo e, por isso, hão de ser valorizadas, ainda que não tenham contato com a realidade.

CÂNCER: É tudo muito mais efémero e temporário do que sua alma gostaria, mas já que as coisas estão se dando assim, melhor aproveitar a onda e você também mudar seus planos, ou pelo menos os aperfeiçoar e amadurecer. Aí sim!

LIBRA: Sensações e nada além disso você terá nesta parte do caminho para se orientar, e não pense você que isso seja algo vago e impreciso, porque as sensações, apesar de não terem comprovação científica, são sempre exatas.

CAPRICÓRNIO: As informações que você recebe nesta parte do caminho são muito valiosas, e apesar de complicar seus planos, é importante as levar em conta e não poupar esforços para se adaptar a elas com sabedoria. É por aí.