Horóscopo de terça (28/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Que ser humano entre nós teria moral perfeita e pura o suficiente para se autorizar a julgar os semelhantes e diferentes? Quando o Mestre Jesus convidou a tomarem a iniciativa de lapidar a prostituta aqueles que estariam livres de quaisquer pecados, a turma se dispersou e foi para casa envergonhada.

Milênios depois, a mesma turma perdeu a vergonha e hoje em dia atira pedras a tudo e a todos, projetando ao mundo exterior todas as distorções que eles e elas mesmas praticam, quando imaginam não haver ninguém testemunhando suas ações.

O moralismo é o mal do mundo, e nenhum de nós está livre desse veneno, que intoxica os relacionamentos e nos distancia da compreensão sábia e amorosa com que seria propício nos conectarmos uns aos outros.

ÁRIES: Antes de mais nada, é preciso você arrumar a vida interior e colocar ordem nessas emoções intensas que circulam sem ter encontrado expressão até agora. Essas emoções precisam ser manifestas de alguma forma.

TOURO: As vantagens precisam ser divididas entre todas as pessoas envolvidas, porque se somente algumas se beneficiam enquanto as outras carregam sobre as costas todo o esforço, isso cozinhará ressentimentos e malefícios.

GÊMEOS: Se apresentam todas as pontas que foram ficando soltas ao longo do tempo, tudo que foi procrastinado também, porém, não para atazanar sua alma, mas para lhe brindar com a oportunidade de colocar tudo em dia.

CÂNCER: Sem você dar muita atenção às contrariedades, procure seguir em frente com seus intuitos, mesmo que isso signifique você ter de tomar atitudes tão firmes e decisivas que as pessoas interpretem como agressivas.

LEÃO: Esses ímpetos viscerais que tomam conta de você e que promovem atitudes ousadas não hão de passar em branco nesta parte do caminho, como se fosse possível continuar ocultando tudo que você pretende fazer. Em frente.

VIRGEM: As conversas sobem de tom e importância, e seria sábio de sua parte lhes prestar a devida atenção, porque sobre essas se decide uma boa parte do seu futuro. Faça suas exigências e se prepare para fazer concessões.

LIBRA: Agora é tempo de agir o máximo possível, aproveitando cada oportunidade que se apresentar para colocar em dia os assuntos atrasados, tanto quanto adiantar o expediente dos que ainda nem foram colocados em marcha.

ESCORPIÃO: Por mais que você pretenda restringir seu mundo ao seu umbigo, pelo mero fato de você existir como ser humano sua vida individual só adquire significado em relação a todas as pessoas dentro do seu círculo de influência.

SAGITÁRIO: São tantas emoções concentradas na alma que você pode não saber muito bem o que dizer, o que fazer. Não se importe em organizar o que, por natureza, seria caótico. Emoções são para ser vividas do jeito que são.

CAPRICÓRNIO: Pessoas de todos os tipos se apresentam nesta parte do caminho, algumas simpáticas e outras que sua alma preferiria tomar distância. Todas, em conjunto, representam um movimento do destino. A sociabilidade.

AQUÁRIO: Evite se importar demais com que tudo deva estar nos lugares adequados para você dar início ao que importa, porque provavelmente esse cenário perfeito não estará disponível. É melhor fazer o que puder ser feito.