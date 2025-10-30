ARTIGO

Avon e a Equidade Racial: um compromisso além da beleza

'Acreditamos que beleza só existe de verdade quando há inclusão e representatividade', diz Aline Lima, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Aline Lima, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Natura Crédito: Divulgação

Há 139 anos, a Avon carrega em sua essência uma missão: ser veículo de empoderamento para as mulheres. Esse compromisso molda nossas escolhas, impulsiona nossos produtos e orienta nossa atuação social. Levantamos a voz em campanhas globais de conscientização sobre o câncer de mama, lutamos pelo fim da violência de gênero e promovemos todos os dias ações concretas para gerar impacto positivo na vida de milhões de mulheres.



Mas sabemos que ser agente de empoderamento verdadeiramente significa entender a grande diversidade brasileira e enxergar as desigualdades que atravessam essas mulheres. É por isso que hoje, mais do que nunca, nosso compromisso com a luta antirracista e pela equidade racial segue mais firme em nossas ações. Acreditamos que beleza só existe de verdade quando há inclusão e representatividade.

Uma pesquisa realizada em 2020 pela Avon concluiu que 70% das mulheres pardas e pretas entrevistadas apontaram que não estavam satisfeitas com as opções de maquiagem, especialmente bases, pós e corretivos, já que muitas não encontram tom compatível. Portanto, a partir disso, lançamos o documento "Black Paper - descobertas, dados e olhares inéditos sobre a representatividade da mulher negra brasileira na indústria de maquiagem”, nos tornando pioneiros na busca por ainda mais transformações para essa inclusão e representatividade no mercado de beleza para peles pretas e pardas.

Diante desse cenário, há cinco anos, potencializamos nossa jornada afirmativa em prol da equidade racial. Também em 2020, lançamos a campanha "Essa É Minha Cor", no qual destacamos a força e beleza das mulheres negras por meio de um manifesto antirracista, estrelado por figuras como Cris Viana e Magá Moura.

Para atender a diversidade de beleza presente no Brasil, reformulamos no ano passado nosso portfólio de maquiagem da linha de Avon Tratamake em 20 tonalidades, que atendem a ampla gama e foram desenvolvidas após entrevistas com mais de mil mulheres brasileiras para garantir a oferta de tons adequados para a diversidade de pele do nosso país. Já neste ano, o compromisso com a representatividade se reflete no relançamento do icônico batom Avon Ultra, que traz 25% a mais de pigmentação. A linha ganhou três novos acabamentos, desenvolvidos para realçar todos os tons de pele.

Na Avon também temos o compromisso contínuo de valorizar o protagonismo das mulheres negras em nossas campanhas e redes sociais.