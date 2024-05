OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (28/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 28 de maio de 2024 às 05:00

Se toda nossa humanidade desenvolvesse em conjunto o dom da telepatia, que por enquanto jaz adormecido na esmagadora maioria, a primeira reação seria um choque, porque se desintegraria nosso amado direito à privacidade e ao anonimato, além de todos os pudores deixarem de ter sentido, mas, ao mesmo tempo, como ficaria evidente que todos, sem exceção, ocultamos alguns cadáveres no armário, perderíamos o direito de acusar os outros, e teríamos de declarar uma anistia geral e irrestrita para todos os pecados que por tanto tempo ocultamos.

A telepatia é a revelação de nosso mais realista estado de ser, a que escancara os exageros do individualismo ao abrir nossa percepção à dimensão onde tudo e todos existimos em comunhão.

Ao choque inicial seguiria a construção de um mundo melhor e pacífico.

ÁRIES: Nada dê por sabido nem muito menos por garantido, se debruce sobre cada assunto de seu interesse, porque nesta parte do caminho é tudo incerto e as pessoas, desorientadas, tendem a criar caso com tudo. É isso aí.

TOURO: Dos conflitos extraia você o ensinamento que se oculta nas entrelinhas das palavras que sua alma é obrigada a ouvir e, em vez de reagir com mais conflito, procure apaziguar os ânimos e se adaptar aos acontecimentos.

GÊMEOS: Há saída para tudo, até mesmo para o que pareça não ter nenhuma. Evite se contaminar com o desespero que circula à solta pela alma de nossa humanidade, e muito particularmente pela alma das pessoas mais próximas.

CÂNCER: Conhecer pessoas novas vai fazer muito bem a você, porque sua alma precisa conhecer ideias inovadoras, mesmo que à primeira vista pareçam impraticáveis. As boas ideias não precisam ter aplicação prática imediata.

LEÃO: Evite se convencer de que uma fórmula possa ser aplicada aos acontecimentos para darem certo de acordo às suas expectativas. As fórmulas são importantes, porém, mais importante ainda é preservar a criatividade.

VIRGEM: É bom ter novas ideias, porque elas entusiasmam e provocam rejuvenescimento. Porém, se o tempo passar e essas boas ideias não forem testadas na experiência prática, elas se voltam contra sua alma a enfraquecendo.

LIBRA: Agora é um bom momento para provocar uma reviravolta e mudar seus planos. Isso, com certeza, desagradará um tanto de gente, mas a essa altura do jogo é melhor desagradar alguém do que sustentar algo que não lhe convém.

ESCORPIÃO: A construção de bons relacionamentos leva um tempo considerável, porque é necessário ir além do encantamento mútuo dos primeiros tempos e se adentrar no terreno do realismo mágico do dia a dia.

SAGITÁRIO: A experiência de vida é muito complexa para o ser humano, mas não ao ponto de ser impossível desenvolver certa medida de segurança em relação a tudo. Essa medida de segurança aumenta e diminui ao longo dos ciclos.

CAPRICÓRNIO: É provável que você tenha de mudar suas estratégias, porque perceberá que, repetindo o que dava certo anteriormente, não colhe os mesmos resultados. Essa renovação fará muito bem a você, será rejuvenescedora.

AQUÁRIO: O momento atual é muito dinâmico, portanto, não se apegue a repetir o jeito com que administra sua rotina, porque muito provavelmente haverá condições inesperadas que você poderá aceitar ou resistir. Melhor aceitar.