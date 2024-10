OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (29/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Libra.

A construção do destino humano depende menos da qualidade e força individual e muito mais da estrutura dos vínculos que construímos ao longo da existência, e de nosso nível de prontidão para aceitar que somos quem somos através do grupo de pessoas com que nos relacionamos.

Ao mesmo tempo, o fator humano é sempre o ingrediente que complica todas as equações que fazemos para garantir a realização de nossas pretensões e, como resultado, para minimizar as complicações decidimos mentalmente tratar as pessoas como objetos, engrenagens que sirvam ou atrapalham nossos planos, e assim caminha nossa civilização.

Infelizmente, enquanto continuarmos insistindo na fábula da salvação individual que, inevitavelmente, encaminha à perdição do grupo social, continuaremos também destruindo mais do que criarmos e preservarmos.

ÁRIES: Todo mundo tem opiniões diversificadas, mas todas, sem exceção, se apresentam como a verdade superior. Enquanto isso, sua alma há de continuar observando e comparando, para ver aonde vai parar todo esse barulho.

TOURO: Apesar de você não conseguir enxergar alternativas, essas existem e se encontram disponíveis. E tem mais, as alternativas são oferecidas pelas pessoas próximas, e seria sábio de sua parte ouvir com atenção o que elas dizem.

GÊMEOS: Há instrumentos e recursos disponíveis para você realizar suas pretensões, mas ainda está difícil reunir tudo que é necessário. Não importa, você verá que as demoras se mostrarão positivas, se você as suportar.

CÂNCER: Enquanto as pessoas não param de falar, sua mente vagueia por outras galáxias, se conectando a visões que parecem muito distantes da realidade atual, mas que, por serem apreciadas, iniciam assim sua aproximação.

LEÃO: O que você pretende pode ser feito, mas de um jeito completamente diferente do que você pensaria na atualidade, porque ainda sua alma está presa aos métodos que deram certo no passado, e isso precisa ser reformulado.

VIRGEM: As melhores ideias são, agora, as que possam ser postas em prática o mais rapidamente possível. Não importa que sejam pequenas ou grandes, o que importa é que elas sejam praticáveis sem grandes recursos. É por aí.

LIBRA: As manobras que sua alma se vê obrigada a fazer nesta parte do caminho são muito complexas, mas se você as encarar com espírito lúdico, não apenas exorcizará o temor como também se divertirá muito com tudo que acontece.

ESCORPIÃO: Diante do que acontece, é bom manobrar e se esquivar das contrariedades, porém, seria melhor que esses movimentos não fossem meras reações, mas produto de mínimo planejamento, tendo em vista suas pretensões.

SAGITÁRIO: Observe, compare, planeje, observe novamente, coloque em prática seu planejamento, observe e compare novamente. Todos seus movimentos nesta parte do caminho precisam ser feito com cuidado e eficiência.

CAPRICÓRNIO: As pessoas costumam falar mais do que a boca consegue articular, emitindo opiniões infundadas, que arvoram como verdades absolutas. Isso pode ser motivo de divertimento, mas também de muita confusão.

AQUÁRIO: Do seu ponto de vista, a vida flui e as coisas acontecem sem grande esforço, mas na prática raramente é assim. Porém, de algo há de servir essa postura, estimulando o lado mágico da vida, tão real quanto o esforço.