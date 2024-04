OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (30/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de abril de 2024 às 05:00

O estado de guerra é a máxima ofensa contra nossa humanidade, no qual se perde toda perspectiva de suprimento das questões mais básicas, sem as quais não há dignidade, quanto menos segurança e conforto, para os milhões de humanos que ficam no meio dos que guerreiam.

Os que guerreiam são numericamente inferiores, mas se comportam como donos do mundo, acumulando e testando armamentos para atropelar a todos os que se atrevem a ficar em seus caminhos. Os que guerreiam são ungidos pela tradição de defender o lado certo da História.

Se outrora houve honra envolvida nesse movimento, só há degradação no lugar dela hoje em dia, porque não faz mais sentido para nossa humanidade ser governada por elites armamentistas autocentradas e equivocadas num planeta que não é sua propriedade. De quem é a Terra?

ÁRIES: Por pior que seja tudo, ainda assim será bom para você. Portanto, não há verdadeiras razões para continuar nutrindo angústias que são impertinentes, já que tiveram sua razão de ser superada em outros momentos.

TOURO: Nem todos os erros devem produzir em sua alma a culpa de não ter feito o melhor, porque há casos, como agora, em que o próprio sistema em que você existe induz a erros que as pessoas individualmente não podem driblar.

GÊMEOS: Sua alma pressente que vêm vindo por aí experiências enriquecedoras, mas passou tanto tempo amargando limitações que anda desconfiando de tudo não passar de ilusão. De todo modo, continue se preparando.

CÂNCER: Apesar dos erros que eventualmente sejam cometidos, ainda assim será melhor se lançar à ação, porque assim, pelo menos, você promoverá certo avanço, pois, se ficasse esperando, é evidente que isso só traria retrocesso.

LEÃO: Preserve suas visões e objetivos, porque o dinamismo atual inclui subidas e descidas íngremes. Há pessoas que se divertem com isso, como se estivessem numa montanha russa, há outras, contudo, que sofrem com a vertigem.

VIRGEM: Você tem seus trunfos, portanto, evite se convencer de que tudo seja tão difícil que não haveria nada de bom para viver no futuro. Você tem seus trunfos e, talvez, estejam tão bem escondidos que você não sabe quais são.

LIBRA: As pessoas intimidam as outras com a naturalidade de que não haja outro jeito de se relacionarem e organizarem seus interesses em comum. Chega uma hora em que não há como tolerar essas distorções, é necessário enfrentar.

ESCORPIÃO: Não é muito o que você pode fazer para ajudar, porque as pessoas parecem decididas a se encrencarem, ungidas pela certeza de fazerem a coisa certa. Às vezes, é preciso deixar que as pessoas errem sozinhas.

SAGITÁRIO: Coisas extraordinárias acontecem justo quando sua alma parece decidida a seguir planos e se ater às regras. Isso também é importante, mas não é nada divertido, sua alma prefere quando coisas extraordinárias acontecem.

CAPRICÓRNIO: As limitações se impõem e seria melhor respeitar as condições que se apresentam sem, no entanto, desistir de seus planos, mas por enquanto os deixar amadurecer melhor para não enfiar os pés pelas mãos.

AQUÁRIO: Cuide para não se meter em encrenca desnecessária agora, complicando o que, se você esperasse desanuviar o panorama, se organizaria por si só. A precipitação há de ser mantida à distância nessa hora.