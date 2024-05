A prioridade da oposição baiana nas eleições de 2026

A oposição baiana já começa a montar as estratégias para as eleições gerais de 2026, e a prioridade do grupo político será ter um projeto presidencial capaz de vencer o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio é visto como um nome mais forte hoje para desbancar Lula, já que comanda o estado onde mora a maior parte do eleitor brasileiro. Ele tem maior visibilidade pública e, ao comandar a maior máquina pública estadual, conseguiria agregar mais apoio político. A ideia dos oposicionistas baianos é que a direita e a centro-direita marchem unidas no pleito de 2026.

O entendimento ainda entre a oposição da Bahia é de que, com um projeto presidencial viável, será mais fácil vencer a briga pelo governo estadual. Os oposicionistas acreditam também que é possível diminuir a quantidade de votos de Lula em território baiano. Se o chefe do Palácio do Planalto teve 72,12% dos votos válidos em 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado, a avaliação na oposição é de que dá para reduzir para 65%, sobretudo, se o candidato for Tarcísio de Freitas. Um político visto mais como moderado.