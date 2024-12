OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (31/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Capricórnio.

Tecnicamente, não haveria o que celebrar nesta data arbitrária e artificial que foi escolhida no calendário gregoriano como o fim de ano e começo de outro, porque ela se refere ao ano fiscal, e nos promete que seremos todos oprimidos e extorquidos mais um ano pela complexa malha de impostos (note-se a palavra que os define).

Porém, não sejamos tampouco destruidores das festividades que com tanta paixão mobilizam bilhões de humanos ao redor do mundo, porque, afinal, a alegria é uma virtude espiritual, que propicia a boa vontade.

Festejemos então, mas atenção, porque depois da virada do ano, entre 3h01 e 7h51 HBr, a Lua Nova de Capricórnio estará Vazia e aí tudo pode acontecer, do melhor e do pior, e seria melhor encerrar o réveillon antes desse horário, ou voltar a dormir só depois da Lua Vazia terminar.