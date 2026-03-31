OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (31/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Virgem se aproximando da Cheia.

Oscar Quiroga

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

A primeira Lua Cheia do ano Astrológico encontra, na humanidade, a resistência do egoísmo encalacrado para manifestar toda sua potência criativa, pois, com cada pessoa individualmente se sentindo autorizada para puxar a sardinha para seu lado, o bem-estar coletivo, que é por onde circula a criatividade, perde sua relevância.

O indivíduo que somos é o último elo da corrente da circulação de Vida pelo Universo objetivo e subjetivo, mas nós, embriagados pelo egoísmo, o colocamos em primeiro lugar e enquanto isso continuar assim, em momentos como o atual, em vez de a Lua Cheia se manifestar com graça e bênçãos, acaba produzindo distorções, principalmente no sentido da discordância entre as pessoas, o lado sombrio dos relacionamentos que, com criatividade, poderia produzir harmonia.

ÁRIES: Há pessoas que semeiam divisões e confrontos, e sua alma é sensível a essa onda, se enfurecendo e tomando partido, porém, nesta parte do caminho seria interessante você andar com mais cuidado e precaução.

TOURO: Aquilo que não se pode dominar não é necessariamente algo que você deva temer. Ao contrário, se você se entregar com confiança aos mistérios da vida, perceberá que os temores eram todos ilusórios. Melhor parar com isso.

GÊMEOS: Seu bem-estar particular está atrelado ao bem-estar das pessoas com que você se relaciona nesta parte do caminho. O espírito grupal há de prevalecer para que tudo corra direito, e o egoísmo habitual ser diminuído.

CÂNCER: De vez em quando, como agora, é propício você deixar de lado o pudor e se expor mais, em busca de resultados concretos. Agora é quando sua alma pode colher esses resultados, proporcionais ao quanto você se expor.

LEÃO: Quanto mais ampla for sua percepção do que acontece, maiores serão suas chances de encontrar a tacada certa para que tudo seja favorável a você. As pessoas de mente estreita provocam problemas desnecessários. Atrasam tudo.

VIRGEM: Aquilo que até pouco tempo atrás era objeto de preocupação financeira, pode neste momento se tornar a oportunidade para você melhorar suas perspectivas. Transcenda as preocupações, descubra as chances.

LIBRA: As mesmas pessoas que já significaram boas perspectivas para você em outras épocas, podem se mostrar de um jeito completamente diferente nesta parte do caminho, porém, é importante não tirar conclusões precipitadas.

ESCORPIÃO: Essa sensação de que algo vai dar errado pode não ser pertinente aos seus planos pessoais, mas algo que circula pela alma do mundo e que, neste momento intenso, sua alma individual percebe com mais clareza.

SAGITÁRIO: A felicidade continuará elusiva na mesma medida que você a buscar exclusivamente para si, porque se você se dedicar a buscar o bem-estar do maior número possível de pessoas, descobrirá o mistério da felicidade.

CAPRICÓRNIO: Concluir esta fase requer que você preste atenção aos detalhes que não são concretos, mas sutis, emocionais, daquele tipo que normalmente sua alma foge. É nessa realidade invisível que está a chave que busca.

AQUÁRIO: Essas conversas que precisam ser resolvidas encontram neste momento uma, ou talvez várias oportunidades de se chegar a um entendimento. Nada fácil, porque ainda há emoções intensas demais circulando.