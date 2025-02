OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (4/2); veja previsão para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Áries.

O mundo já não era como antes e não tinha perspectiva de voltar atrás, mas ainda nossa humanidade se agarrava ao passado com a nostalgia de quem sente falta de um lugar e de condições que, de fato, nunca aconteceram, são meras ilusões. >

Agora o mundo, definitivamente, não será nunca mais o que foi, e todas as tentativas de o fazer retornar a supostas "Eras de Ouro" que nunca existiram precisarão de muita força para serem sustentadas, e mesmo assim não se salvarão do fracasso.>

Não se trata de avanços tecnológicos, mas de estruturas de pensamento, as quais são, desde sempre e para sempre, as verdadeiras catalisadoras de todas as grandes mudanças da civilização. São transformações que não podemos evitar, porque acontecem de dentro para fora.>