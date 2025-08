OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (5/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 12h28 até 14h05 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 05:00

Almoço de negócios para decidir assuntos importantes hoje? Melhor desmarcar, porque seria contraproducente, a Lua Vazia nunca será um momento propício para bater martelo e considerar definições. >

Já que a Lua Vazia coincide com o que teoricamente seria o horário de recreio para os humanos trabalhadores, procura aproveitar para ter um momento de paz e sossego, evitando te enredar na roda de fofocas que anda sempre por aí, afiada, em busca de ouvidos receptivos a esse monte de desinformação que desorienta a alma humana, sempre com ares de saber mais do que as outras pessoas sabem.>

E se conseguires passar pela Lua Vazia com a alma intacta, então ingressarás no período da tarde, quando poderás, aí sim, decidir os assuntos pendentes com máxima eficiência.>

ÁRIES: Havendo contrariedades e também pessoas que as representam, você evite confrontar diretamente e com rapidez, mas receba as críticas e adversidades as matando no peito e refletindo, para agir com total sabedoria.>

TOURO: Para que tudo esteja no lugar certo sua alma vai precisar fazer bastante esforço, sem ver resultados de imediato, o que, de vez em quando, vai frustrar bastante. Deposite um voto de confiança em seu futuro.>

GÊMEOS: Para que algo seja bem feito, evite delegar responsabilidades, ou se esse for o caso, pelo menos monitore de perto tudo que anda sendo feito. A partir de agora sua alma precisa assumir um papel protagonista. É isso.>

CÂNCER: É bom atuar de forma suave e elegante, mas há uma hora, que é a atual para sua alma, em que é melhor deixar de lado os protocolos e atuar de forma contundente, sem importar que isso pareça agressivo às pessoas.>

LEÃO: Cuide para não se deixar enganar pela sua própria mente, que continua levantando argumentos diversificados que vão complicando o cenário. Pensar é bom, mas há de se chegar ao momento em que se toma a decisão.>

VIRGEM: Para ganhar dinheiro é necessário investir dinheiro, essa é a regra do capitalismo que rege os relacionamentos humanos nesta parte do planeta. Tenha isso em mente para selecionar bem seus investimentos. É por aí.>

LIBRA: Os tempos que vêm por aí são produtivos, mas vão requerer de sua parte tomadas de atitude mais vigorosas do que as habituais. Tenha em mente suas pretensões e as valorize o suficiente para ninguém distrair você.>

ESCORPIÃO: Estes são os tempos em que sua alma precisa amadurecer as ideias o máximo possível antes de se atrever a colocar em prática qualquer coisa. O tempo do amadurecimento é um suspense, mas vale a pena tentar.>

SAGITÁRIO: Pense grande, mas entenda que as ideações grandiosas trazem consigo as complicações que necessariamente precisarão ser administradas para que as ideias tenham mínima chance de serem realizadas. As pessoas complicam.>

CAPRICÓRNIO: Muita coisa precisará ser feita a partir de agora, e você terá um papel predominante nesse cenário. Portanto, assuma sua posição sem pudor nem temor de algo dar errado, melhor errar por fazer do que por desistir.>

AQUÁRIO: Divulgue suas ideias sem se importar com os resultados, porque assim você dará mais ênfase ao conteúdo do que à forma. Nesse movimento as coisas darão mais certo do que se você se preocupar demais com a forma.>