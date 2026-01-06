OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (6/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Vênus em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:00

Cuidado com essas pessoas equivocadas que se apresentam cheias de virtudes e que sabem citar versículos de livros aparentemente sagrados, mas que com suas atitudes cruéis se dedicam sistematicamente a assassinar a bondade no coração humano, porque a consideram uma fragilidade.

Não há nada de errado com a bondade, que apesar de parecer uma fragilidade num mundo cientificamente convencido de que só os fortes prevalecem, é ela que estrutura o que merece o nome de civilização, pelo espírito protetor e comunitário que promove.

A turma de equivocados continua em alta, por enquanto, porque vai cair como sempre caiu e continuará caindo enquanto continuar tratando o ser humano como um objeto inerte que só merece ser escravizado e manipulado pelos que se consideram fortes e merecedores de prevalecer.

ÁRIES: A produtividade é a nota dominante do momento, portanto, qualquer iniciativa que você tomar nesse sentido será recompensada, senão de imediato, pelo menos mostrará que o rumo é certo e trará alívio e alegria. É por aí.

TOURO: Está valendo, confie no seu taco e aposte alto no futuro que sua alma deseja aproximar, porque estão dadas várias circunstâncias favoráveis nesse sentido, e seria uma pena você não aproveitar a onda. Trabalhar.

GÊMEOS: Nada do que você pretende pode ser realizado sem uma dose extra de coragem, já que aparentemente o caminho é muito mais feito de riscos do que de recompensas. Apostar alto em seu destino é uma maneira de ter coragem.

CÂNCER: Socializar é importante, mas é bom ir sabendo que as pessoas estão todas misturadas, as que você prefere e as que você antipatiza se integram no mesmo cenário. Cuide, então, para não falar abertamente sobre nada.

LEÃO: Sua vontade prevalecerá, mas por enquanto há de se adaptar às circunstâncias, mesmo que essas pareçam fazer com que você fique distante do que pretende. Faça acontecer sua vontade, mas se adapte às circunstâncias.

VIRGEM: Procure transformar o entusiasmo que circula à solta em ações eficientes que aproximem sua alma dos projetos que almeja realizar. Obstáculos são inevitáveis, mas não devem ser convertidos em protagonistas.

LIBRA: Ter saudade de algum tempo que tenha sido melhor do que o atual ou do que a perspectiva futura é um exercício de ilusões, porque, evidentemente, você se dirige ao progresso, e o futuro não será igual ao passado.

ESCORPIÃO: Agora a mente fica frenética, porque se entusiasma com um montão de possibilidades que as pessoas comentam, como se tivessem encontrado a pedra filosofal. Nada é tão simples quanto elas apresentam. Nada.

SAGITÁRIO: Você não precisa fazer nada precipitado, ao contrário, tudo precisa ser calculado direito, para entender o que há por trás de todo esse entusiasmo que as pessoas apresentam, empurrando você em certas direções.

CAPRICÓRNIO: Calcule tudo com precisão, tanto para evitar precipitações inúteis quanto também para você ter domínio sobre todos os passos. Tomando as iniciativas corretas, você garantirá avanços muito importantes.

AQUÁRIO: Mantenha a serenidade, porque mesmo que esteja um pouco difícil sustentar os sacrifícios que você assumiu, pensando fazer o melhor, ainda assim não seria fora de tom viver com alegria e leveza, apesar de tudo e de todos.