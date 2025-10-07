OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (7/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00

Aqueles que escolhemos como representantes do que abominamos e do que nunca aceitaríamos são os que desafiam nosso coração a entender a complexidade e contradição do funcionamento humano, inclusive porque, mesmo nos olhando ao espelho e vendo alguém perfeito, é provável que para algumas pessoas nós mesmos sejamos representantes da abominação.

A opção pela brutalidade é fácil de fazer, porque em nossa civilização está tudo pronto para seguir por essa linha, enquanto o oposto, que é a compreensão amorosa da complexidade humana, é uma trilha que ainda poucas pessoas se atrevem a explorar.

Porém, se quisermos ser compreendidos e aceitos incondicionalmente por alguém, isto é, sermos amados, não há como escapar de termos de oferecer o mesmo aos nossos semelhantes também.

ÁRIES: Lidar com pessoas antipáticas é um acidente do caminho, porque o mundo está cheio delas e chega uma hora que não dá para escolher com quem se relacionar. Passe por elas com rapidez ficando impassível. É por aí.

TOURO: Procure se blindar contra o medo que as pessoas irradiam através de palavras e gestos, porque ainda que elas pareçam ter a razão, são ingênuas, acreditam no medo em vez de continuar apostando na aventura da vida.

GÊMEOS: Pensando fazer o certo, os resultados podem sair pela culatra. Este é um momento daqueles em que sua alma precisa observar bem o cenário antes de tomar qualquer tipo de atitude ou iniciativa. Preveja os resultados.

CÂNCER: Contenha o entusiasmo e procure enxergar tudo com lentes sensatas, para não se precipitar a dar início a assuntos que ainda não estariam amadurecidos o suficiente. O tempo está ao seu favor, não se esqueça disso.

LEÃO: O definitivo não é tão definitivo assim, portanto, procure encarar as situações com mais leveza e alegria, mesmo aquelas que sua alma preferiria que desaparecessem. As coisas vão ir se acertando ao longo do tempo.

VIRGEM: Talvez você devesse desacelerar nesta parte do caminho, porque ficar em cima dos assuntos do seu interesse o tempo inteiro está provocando estresse em vez de ajudar. Procure tomar distância e apostar na leveza.

LIBRA: Prefira fazer acertos pequenos e temporários em nome de sua segurança material e anímica, porque o cenário não está consolidado o suficiente para você se engajar em decisões que envolvam resultados a longo prazo.

ESCORPIÃO: Encrencar é fácil, difícil é consertar depois o estrago das encrencas. Sua alma é totalmente capaz de se controlar para evitar precipitações, se você achar que há algo errado em marcha, investigue e verifique.

SAGITÁRIO: Muitas coisas que parecem boas à primeira vista depois se transformam num engodo. Agora seria o caso de você pisar no freio antes de se lançar precipitadamente na direção de qualquer coisa que o valha. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Agora você precisa luzir todo seu discernimento, para sua alma não se perder nesse labirinto de informações contraditórias que circulam por aí. Essa tarefa não é fácil, demanda muita atenção e foco. Você consegue.

AQUÁRIO: Os acertos que você faria agora para deixar tudo encaminhado teriam de ser revistos no futuro, porque o cenário ainda vai mudar muito e neste momento sua alma não poderia sequer imaginar o teor dessas mudanças.