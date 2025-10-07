COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Desocupação do Palácio Thomé de Souza e o futuro político do deputado Binho Galinha

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:30

Palácio Thomé de Souza, sede da prefeitura de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mudança confirmada

Como antecipado pela coluna, a expectativa é de que a sede da Prefeitura de Salvador esteja em pleno funcionamento na Praça da Sé já a partir de janeiro. O prazo foi fixado pela Justiça, que estipulou multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.

A previsão é de que, após a Lavagem do Bonfim, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) já esteja despachando no novo endereço. O atual Palácio Thomé de Souza será repassado para a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Destino de Binho Galinha

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi notificada pela Justiça nesta segunda-feira (6) e terá 72 horas, a partir de então, para decidir se mantém ou revoga a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD). A informação foi confirmada à coluna por dois parlamentares.

Binho Galinha foi preso, na última sexta-feira (3), após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Feira de Santana. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa na cidade e de ser miliciano.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba terá que dar até a próxima quinta-feira (9) uma espécie de parecer sobre a prisão de Binho Galinha. Esse parecer vai à votação no plenário da Casa Legislativa. A maioria dos deputados decidirá se o colega permanece ou não preso. A votação será secreta.

Por meio de nota, o Legislativo estadual confirmou que recebeu a notificação, mas que não tomará nenhuma medida até ter acesso à decisão judicial e aos autos do processo que resultaram na decretação da prisão.

Novo PDDU

Aliados do prefeito de Salvador, Bruno Reis, avaliam que a proposta do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) deve ser encaminhada à Câmara de Vereadores em outubro de 2026, quando será concluída a etapa de debates e audiências públicas sobre o tema.

Um raio-X das contas estaduais

Pesquisador de finanças públicas e professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Antonio Silva Magalhães Ribeiro finaliza um livro dedicado à análise das contas estaduais brasileiras, incluindo o caso da Bahia. A obra, intitulada “Ideologia partidária e gastos sociais nos estados brasileiros - uma análise das gestões 2019-2022”, terá um capítulo específico sobre o aumento do endividamento baiano.