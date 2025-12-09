OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (9/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 05:00

Se um dia pudemos compreender a natureza humana ao ponto de nos catalogarmos como seres sociáveis, é surpreendente que a cultura tenha enveredado para o lado oposto, enfatizando os aspectos individuais, em vez de os sociais, na dinâmica da construção do destino.

Não é coincidência inexplicável que haja uma epidemia de solidão assolando a alma humana, que contamina todas as classes sociais, especialmente aquelas em que a força individual é prevalecente, em detrimento das conexões sociais.

A solidão que sentimos é um sintoma de que nossas almas ainda se comunicam bem com a consciência, apontando para o único nutriente que não pode faltar, a sociabilidade, que não se satisfaz com redes sociais, mas com encontros presenciais, abraços e troca de olhares.

ÁRIES: Os impedimentos são reais, tão reais quanto as portas que estão abertas para você seguir em frente com a construção prática de seus sonhos. Agora resta saber em que sua alma vai se focar mais. Tudo é uma escolha.

TOURO: Conflitos podem ser desgastantes, porém, mais desgastante ainda seria você engolir os sapos e levar desaforo para casa. Portanto, em nome de sua saúde mental e a dos relacionamentos, promova os conflitos necessários.

GÊMEOS: A ideia de apocalipse está associada ao desejo de haver mudanças substanciais no funcionamento do mundo. O apocalipse, porém, sempre nos decepciona, pois, nunca acontece. Restamos nós, para continuar mudando o mundo.

CÂNCER: É evidente que para fazer certas coisas é preciso a colaboração das pessoas adequadas, porém, como anda todo mundo louco nesta parte do ano, é provável que você tenha de finalizar sem ajuda de ninguém. Não importa.

LEÃO: Os passes de mágica que sua alma anseia para finalizar as comoções podem ser efetuados através de suas mãos, de suas palavras e de seus pensamentos. A mágica, ou acontece através de você, ou não acontece de jeito nenhum.

VIRGEM: Se os impedimentos continuam aí, firmes e fortes, pois então chegou a hora de os derrubar às patadas, porque a alma não anda com paciência suficiente para conversar ou para ficar esperando que tudo melhore.

LIBRA: Colocar ordem é uma pretensão legítima, porém, isso não significa que sua alma possa dar conta de tudo que está fora do eixo, porque o ano que está se encerrando foi complexo demais para o passar a limpo com uma canetada.

ESCORPIÃO: A gentileza abre muitas portas, mas há momentos em que as pessoas abusam da paciência e, por isso, merecem que a porta seja arrombada. Evite, no entanto, fazer disso um hábito, sempre prefira a gentileza.

SAGITÁRIO: Dar uma chamada de atenção é necessário, ainda que a situação não seja esteticamente agradável, porque nessa hora importante mesmo é dar fim às palhaçadas, a despeito de que a atitude também pareça uma palhaçada.

CAPRICÓRNIO: Dizer mentiras é um comportamento espontâneo diante da urgência de se livrar de alguma situação. Parece inofensivo, mas as mentiras vão se acumulando e, um dia, conspiram para cobrar tudo ao mesmo tempo.

AQUÁRIO: Por mais que você se empenhe, há coisas que não vai dar tempo para finalizar antes do fim do ano, e isso não deveria ser objeto de desânimo para sua alma, mas de motivação para se organizar melhor no futuro.