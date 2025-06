MILIONÁRIAS

Ranking coloca Claudia Leitte como a 2ª cantora mais rica do Brasil; veja lista

Ela está à frente de Sandy, Ivete Sangalo, Anitta e Marilia Mendonça

Osmar Marrom Martins

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:55

Claudia Leitte Crédito: Divulgação

O site Detona Midia, que conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram, publicou uma lista das seis cantoras mais ricas do Brasil. O que tem causado surpresa é que aparecem apenas as colocadas do 6º ao 5º lugar. Sendo que, o primeiro ele pede para o seguidor adivinhar.

O CORREIO foi conferir a lista e olhe as ranqueadas. Em 6º lugar está a cantora Sandy que durante anos fez dupla com o irmão Júnior. Segundo o site sua fortuna gira em torno de 350 milhões de reais. No 5º lugar com uma fortuna estimada em R$ 370 milhões aparece Ivete Sangalo;

O 4º lugar ficou com a cantora Marília Mendonça, que segundo o Detona Mídia, mesmo não estando mais entre nós, acumula uma fortuna avaliada em R$ 500 milhões.

A terceira posição fica com Anitta com uma fortuna avaliada em R$ 550 milhões. E em segundo lugar aparece Claudia Leitte com R$ 600 milhões. Qual a opinião de vocês a respeito dessa lista?

