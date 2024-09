RODRIGO DANIEL SILVA

A avaliação da campanha de Bruno Reis sobre a primeira fase da eleição

A avaliação dentro da campanha de Bruno Reis é de que o candidato terá um desempenho muito superior ao obtido na eleição de 2020. O entendimento é de que todos os votos de Cezar Leite (PRTB) e Pastor Sargento Isidório (Avante) vão migrar para o postulante do União Brasil, que obteve 64% dos votos válidos no pleito anterior.

Isidório e Leite tiveram, no ano de 2020, respectivamente, 5,33% e 4,65%. A campanha de Bruno Reis acredita que, nos votos válidos, pode alcançar 83% ou 84%. Isso porque o desempenho de Geraldo Júnior (MDB) está muito aquém do esperado pelos próprios adversários.

Segundo os coordenadores da campanha de Bruno Reis, colou no eleitorado a pecha de que Geraldo Júnior “traiu” o grupo de ACM Neto (União Brasil) ao migrar para a base de Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022. E, apesar da propaganda do emedebista nos últimos dias, é difícil ocorrer uma reversão da “perda de credibilidade” do candidato do MDB.