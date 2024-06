A primeira pesquisa da Veritá sobre a eleição em Salvador

Segundo o registro no portal da Justiça Eleitoral, 1202 eleitores serão entrevistados. O nível ou intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Até o momento, três institutos fizeram levantamentos na capital baiana: Paraná Pesquisas, Real Time Big Data e Atlas. Todos apontam a vitória do atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) no primeiro turno, e, em segundo lugar, aparece o vice-governador e pré-candidato do MDB, Geraldo Júnior.