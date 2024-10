RODRIGO DANIEL SILVA

Acredite! Há aliados de Jerônimo que torcem pela oposição em 2026

O entendimento na base petista é que, se Jerônimo estiver forte, integrantes do grupo político sequer serão ouvidos na formação da chapa, e o chefe do Palácio de Ondina imporá sua própria composição. O governador formaria uma majoritária com ele, o senador Jaques Wagner, que buscará a recondução, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que tentará uma vaga no Senado.