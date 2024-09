RODRIGO DANIEL SILVA

'As pesquisas mostram que o medo da violência ultrapassou Salvador', diz deputado

Segundo ele, os resultados indicam que o problema da segurança pública na Bahia já ultrapassou os limites da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo.

“Antes, a gente achava que a violência era só na Região Metropolitana e no Recôncavo. Agora, qualquer interior está preocupado com a segurança. Tem localidade de colheita de café que os colhedores estão usando drogas. O crack e a cocaína estão espalhados no estado”, disse ele.